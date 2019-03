No mês dedicado a elas, as mulheres de Montes Claros serão homenageadas no próximo sábado (23) com música, cultura e poesia.

A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Família e Políticas Sociais e do Centro de Referência da Mulher, promove a partir das 23 horas o Concerto Harmonia Feminina. A entrada é gratuita.

O evento acontecerá no Auditório do Instituto Federal do Norte de Minas – Campus Pirapora (IFNMG), na avenida Humberto Mallard, 1.355, bairro Santos Dumont.

Vão se apresentar no palco Dennis Shekman, da Orquestra e Coro Ímpar; Espaço de Dança Ballet e Cia; Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca); e Fanfarra do Instituto Federal.

“No concerto harmonia feminina iremos apresentar um repertório bem eclético com músicas eruditas, pop e populares e também com músicas que foram compostas em homenagem a grandes mulheres da história”, avisa Dennis Schekman, maestro e violinista da Orquestra & Coro Ímpar.

Schekman é presidente da franquia Orquestra & Coro Ímpar, maior da América Latina, atendendo eventos no Brasil e na Argentina.