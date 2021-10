Uma grande festa com apresentação de cantores da região está sendo preparada para a semifinal do Concurso Voz de Minas, produzido pelo Centro Universitário Funorte no programa D’elas, comandado por Raquel Muniz. Marcada para 25 de outubro, a etapa vai reunir os 15 candidatos selecionados que vão mostrar sua arte para conquistar os jurados e o público que acompanha o festival.

A preparação dos candidatos para a grande apresentação já começou e todos querem dar o melhor para estarem entre os seis nomes que voltam ao palco para a grande final, marcada para 27 deste mês.

A final contará com a participação popular e o voto da torcida poderá definir o ganhador.

“São muitos talentos em diversos gêneros e estilos musicais. Artistas que vêm abrilhantando as telinhas e conquistando o público e a todos nós da equipe”, afirma a cantora profissional Leila Brito, uma das juradas do festival.

Ela diz que a responsabilidade da equipe só aumenta à medida que vão chegando novas etapas do festival. “Estamos com as melhores expectativas para o processo que vem chegando: semifinal e final do Voz de Minas. Ansiosos também, pois sabemos que não serão fáceis essas batalhas e premiar a voz de Minas. Mas estamos confiantes de que o voto popular será fator imprescindível para uma justa premiação”, diz Leila.



SUPORTE

Parceria do festival, a UniSant’Anna tem dado todo o suporte aos participantes do concurso, ajudando na preparação para cada etapa.

Para o professor Natanael Átilas Aleva, reitor da instituição, concursos e festivais de música como o Voz de Minas são, certamente, portas para o mundo musical, pois, além de oportunidade para projeção, servem para o crescimento profissional do artista.

“Aproveitem ao máximo a oportunidade em aprender com cada etapa do concurso. É muito bom brilhar nos vídeos, mas, aproveitem também a oportunidade em adquirir conhecimento técnico por meio dos workshops e dos encontros com os técnicos e seus auxiliares”, afirma.



EXPERIÊNCIA E VITRINE

Concursos como o Voz de Minas proporcionam experiências únicas e incentivam a cultura musical. O jurado Lucílio Motta diz que agora que o festival chega à semifinal e final é hora de muita dedicação.

“Agora é literalmente uma selva, vai avançar para a final quem realmente mostrar que tem um diferencial. De mais de centenas de candidatos, ficaram apenas 15, e agora vamos às semifinais e finais em busca da melhor voz de Minas”.

Para a reitora da Funorte, Raquel Muniz, idealizadora do festival, o Voz de Minas se tornou uma vitrine importante para os novos talentos.

“Temos muitos talentos que ainda não conseguiram a oportunidade de mostrar sua voz, de ganhar os palcos. Através do Voz de Minas eles conseguem aliar visibilidade, aprendizado com oportunidades de trabalho na área”, enfatiza.

PRÊMIO

O vencedor receberá como prêmio R$ 5 mil e a gravação, por parceiros do programa, de um videoclipe com música autoral, bem como quatro horas de estúdio para gravação de trabalho autoral, além de uma bolsa integral para o curso a distância de Música da UniSant’Anna.