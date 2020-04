As lives estão agitando os brasileiros neste período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. O fim de semana, por exemplo, está repleto de atrações.

Um dos destaques é o show do rei Roberto Carlos, que comemora 79 anos com uma apresentação no YouTube no domingo à noite.

Felipe Araújo, Alexandre Pires, Fernando & Sorocaba, Wesley Safadão, Ferrugem e Henrique & Juliano são outras lives confirmadas para o fim de semana.

Além de entreter o público que está em casa, as lives têm servido para arrecadar doações a serem destinadas a hospitais e pessoas que estão situação de vulnerabilidade social por causa da falta de trabalho.

Na noite de quinta-feira, por exemplo, a dupla Cesar Menotti & Fabiano, que construiu a carreira de sucesso em Belo Horizonte, como eles mesmos fazem questão de ressaltar, realizou uma live na capital mineira também com a proposta solidária.

O público on-line chegou a quase um milhão de pessoas, que assistiram a um show com os grandes sucessos sertanejos. Além do entretenimento, o evento arrecadou mais de R$ 238 mil, 35 toneladas de alimentos e mais de 13 mil frascos de álcool em gel.

Até mesmo vacas da raça nelore foram doadas para leilão e arrematadas ainda durante o espetáculo virtual.

Segundo a assessoria de comunicação da dupla, tudo que foi arrecadado será repassado para a Santa Casa de Belo Horizonte, para a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), que abriga crianças do interior que fazem tratamento contra o câncer na capital, e a Comunidade Ele Clama.

E para quem gostou da live de Os Menotti, deve acontecer outra em maio.

Então, aproveite os shows on-line e fique em casa!

Programe-se

18 de abril (sábado)

Alexandre Pires – 16h (YouTube)

Mano Walter – 16h (YouTube)

Bruno e Barreto – 16h (YouTube)

Fernando e Sorocaba – 18h (YouTube)

Wesley Safadão - 20h (YouTube)



19 de abril (domingo)

Ferrugem - 16h (YouTube)

Roberto Carlos – início da noite (YouTube)

Henrique e Juliano - 19h (YouTube)