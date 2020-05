Diante do cenário de pandemia do coronavírus e com a escassez de produtos essenciais para a proteção individual, mais iniciativas solidárias têm surgido com a intenção de fazer a diferença.

Uma delas é a ação que acontecerá neste sábado (2), em Montes Claros, com a participação de dez costureiras voluntárias em parceria com o Grupo Sertão, Curso de Serviço Social e Engenharia da Funorte e a Pastoral Carcerária.

Eles se uniram para fazer máscaras que serão doadas para a população carente, para as pessoas privadas de liberdade e suas famílias, bem como para agentes penitenciários e familiares.

As máquinas de costura foram compradas com recursos destinados no mandato da deputada federal Raquel Muniz e são usadas em cursos profissionalizantes ministrados pela pastoral. Agora, elas vão ajudar no combate ao coronavírus.

“A palavra desse período de isolamento social é, sem dúvida, solidariedade. Fico imensamente gratificada por ver que as máquinas de costuras, fruto do meu mandato de deputada federal, serão usadas nesta ação solidária. Precisamos cuidar uns dos outros, e é isso que esses voluntários em parceria com a Pastoral Carcerária irão fazer: cuidar daqueles que não têm condições de comprar máscaras, porque todos precisam de proteção neste momento”, diz Raquel.



SOLIDARIEDADE

Cerca de 20 voluntários se prontificaram a colaborar. Alguns, mesmo sem saber costurar, se propuseram a ajudar, realizando outras tarefas, como cortar e embalar. Esse é o caso da professora e artesã Kathiuska de Paula Cardoso, moradora do bairro Morrinhos. “O momento é de união e de ajuda ao próximo. Estarei firme. É um valor sem tamanho, um ato de humanidade”.

A costureira Maria Marlene confirmou presença no sábado. “Fiquei sabendo da iniciativa e logo abracei a causa. A hora é essa, de ajudar as pessoas a se protegerem”, conta.

Quem também integra a equipe é Cleide Santos, moradora do Condomínio Residencial Portal dos Ipês. “No momento é o que meu coração está pedindo: para ser solidária. Às vezes, está sendo fácil para alguns, mas há famílias que têm 2, 3 filhos ou mais, por exemplo, que estão com dificuldade para comprar. É uma forma de agradecer a Deus que me deu esse dom de costurar. Aprendi com minha mãe, que era doula voluntária nos hospitais e deixou isso conosco, para agir com o coração na hora necessária. A hora é agora. O projeto é muito bonito. Vou dar o meu melhor”, garante.

“Nós, da Pastoral Carcerária, acreditamos que parcerias como estas são importantes para garantir que todos tenham como se prevenir. Espero que os Retalhos do Bem possam ser exemplo para que outros também promovam ações solidárias. Precisamos somar forças nesse momento”, diz Maria das Dores Raposo, vice-coordenadora da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Montes Claros.

A comunidade pode ajudar doando retalhos de pano, tecidos e elásticos para fazer as máscaras. As doações podem ser entregues no Campus São Norberto da Funorte, na rua Cel. Joaquim Costa, 491, Centro. Ou entrar em contato pelo telefone (38) 2101-9260 e 99731-3708.