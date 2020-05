Quem não aprecia os quitutes servidos nas barraquinhas de Festa Junina, dançar uma quadrilha e receber um correio elegante? Há quem considere essa a melhor época do ano. Só que, em 2020, Montes Claros e o resto do Brasil terão que lidar com o fato de que as comemorações de Festa Junina serão bastante diferentes.

O Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na rua São Carlos, no bairro Todos os Santos, promove todos os anos as tradicionais barraquinhas, mais conhecidas como Barraquinhas do Orfanato.

Durante o mês de junho, todas as noites, eles oferecem comidas típicas, música, animação e solidariedade. Mas em tempos de isolamento social, precisaram se adaptar. Quem quiser provar as delícias juninas pode pedir pelo telefone ou pelo WhatsApp. Além disso, para chamar a atenção do público, eles aderiram à onda das lives e vão realizar algumas nos dias 5, 6 e 7 de junho, a partir das 18h, no canal do YouTube.

“Levaremos as delícias da barraquinha para a casa de todos que participarem. Teremos arroz com pequi, feijão tropeiro, paçoca de carne, vaca atolada e canjica. Os pedidos poderão ser feitos, inclusive através do iFood. Além disso, aceitaremos pedidos via WhatsApp, com delivery, e ainda teremos o drive thru. As porções individuais sairão por R$ 7 e o combo promocional, com os cinco itens do cardápio, por R$ 30”, explica Larissa Lopes Giroldo Venturim, coordenadora da Captação de Recursos do Lar.

Para as lives foram convidados os artistas Kaio Marques e Nataly e Marcelo e Mateus, que se apresentam no dia 5 (sexta-feira). No sábado, 6, as atrações são Gabi Alves e Érika e Larissa. No domingo, 7, Lucílio Mota e Jean Carlos animam o público.

“A live está sendo organizada seguindo todas as normas do Ministério da Saúde e instruções do Decreto Municipal. Pedimos a todos que se inscrevam no nosso canal”, convida Larissa.



ACOLHIMENTO

A instituição acolhe crianças de 2 a 12 anos, do sexo feminino, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude. Recebem, ainda, cerca de 120 crianças e adolescentes no Programa de Formação Integral, com oficinas socioassistenciais que promovem convivência e fortalecimento de vínculos, como forma preventiva.

O Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é coordenado pelas irmãs da Congregação Sagrada Família e por uma equipe que inclui gestor, administrador, coordenadores de áreas, assistente social, pedagoga, cuidadores, educadores sociais, funcionários da limpeza e cozinha e voluntários.

“Sempre recebemos voluntários que ministram cursos para crianças, adolescentes e famílias e aqueles que realizam campanhas, projetos e ações. Mas estamos em um ano atípico, reduzindo assim até a questão do voluntariado”, diz Maria Brígida Gonçalves, assistente social.

SAIBA MAIS

O Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é mantido com a solidariedade do próximo. Hoje, a Campanha do Fia custeia cerca de 50% da manutenção dos projetos sociais, as barraquinhas, cerca de 40% das despesas gerais da entidade, os outros 10% são doações de pessoas físicas, campanhas e eventos.

DOAÇÕES

Para quem quiser ajudar com doações ou ser parceiro neste evento, basta entrar em contato com Larissa (38) 99936-7513, Brígida 9811-9254 ou pelo Lar no 3221-2259. Instagram: @larnsperpetuosocorro