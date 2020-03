O cantor e compositor Elcio Lucas preparou, especialmente para o evento cultural AnimArte, a obra 4Suites. É um conjunto de quatro peças musicais do gênero suíte, por meio das quais Elcio e seu grupo irão percorrer a tradição da música norte-mineira, desde a exterioridade das canções de seresta à introspecção da devoção e dos ritmos das folias de reis. A apresentação passa ainda pelo próprio repertório do músico, concretizado no álbum “Vago Universo”, e finaliza com a revisitação às canções do Grupo Raízes, do qual foi integrante como compositor, cantor e instrumentista.

“O gênero suíte é cultuado desde o Renascimento por renomados compositores clássicos e populares, pois possibilita interligar numa mesma peça diferentes fragmentos instrumentais e/ou vocais, formando um todo que em seu conjunto expressa determinada proposta estilística ou temática”, diz Elcio.

Confira as descrições de cada uma das peças musicais de 4Suites:

Seresta: a primeira suíte reúne trechos do cancioneiro popular eternizado pelo Grupo de Seresta João Chaves, que ganha nessa versão um instrumental instigante, entre transições inesperadas e derivações progressivas, no intuito de despertar na plateia a memória musical das canções de serestas submersas no inconsciente coletivo e fixadas no imaginário popular desde os tempos idos como fantasias amorosas, lúdicas ou mesmo satíricas.

Folia: a segunda explora o universo musical-religioso dos reisados, suas devotas cantilenas mântricas, seus ritmos e danças, com os quais, no decorrer do folguedo, os foliões norte-mineiros dedicam-se a extensos rituais de trocas sociais e simbólicas.

Vago universo: essa suíte busca traduzir a própria experiência artística de Elcio Lucas, seu percurso musical de ouvinte a compositor, reunindo canções de seu repertório, no qual destacam-se obras fundamentais em sua formação musical até a criação de suas próprias composições. Além da experiência nos festivais da canção, a passagem pelo Grupo Raízes, os seus registros autorais nos discos vinil “De lua” (1983) e “Verde Grande” (1989) até a mais recente concretiza-ção de seu repertório no CD “Vago Universo”. Este foi lançado em primeira mão na Sorboune (Paris, França), Perúgia (Itália), Montes Claros, Belo Horizonte, São Paulo e outras cidades brasileiras.

Raízes: a quarta e última suíte é dedicada à obra musical do Grupo Raízes, com o qual Elcio Lucas participou das gravações do compacto “Menino do Interior” e do long play “Estrada afora”. A musicalidade agreste, com forte acento norte-mineiro, a poesia lírica oriunda das melhores vertentes da literatura regional brasileira e a sonoridade instrumental complexa em sua aparente simplicidade, são as características dessa suíte que encerra essa obra musical.

Cada suíte tem duração prevista entre 15 e 20 minutos e será interpretada pelos músicos Elcio Lucas (voz e violão), Márcio Durães (teclados, violão, viola caipira), Edson Lima (voz, guitarras), Sandro Marques (baixo elétrico), Robin Rocha (bateria), Marcelo Andrade (flauta, saxofone, trumpete, flautim) e Alexandre Zuba (voz e percussão).



SERVIÇO

AnimArte - Encontro de música, artes plásticas, artesanato, dança e literatura

Local: Casa Terra

Dia: 27/3

Horário: a partir das 19h