Canções como “Viva Forever”, “Je ne regrette rien” e “Un’altra te” fazem fundo musical do espetáculo “Isabel Livre Lôpo”, que será apresentado hoje, no Centro Cultural Hermes de Paula (CCHP), na programação do 33° Festival de Arte Contemporânea Psiu Poético.

Para a atriz norte-mineira Isabel Lôpo, que em 2017 participou de um curso no Rio de Janeiro, a ideia é inovar na performance de hoje à noite.

“Foi um grande aprendizado, a imersão que fiz na obra do saudoso Nelson Rodrigues, em um curso ministrado por Orciollo Neto, na Academia Nacional de Atores. Além disso, a parte musical, produzida pelo paulistano Rodrigo Barboza, é totalmente voltada para o cinema, que é tema do Festival Literário deste ano, lembra.

Para o ator Walter Ferreira, de Belo Horizonte, a intervenção é um projeto ousado. “Não pensei duas vezes ao receber o convite, aceitei na hora. Contracenar com Isabel será um grande prazer e, com certeza, um marco em minha carreira. Participar do Psiu Poético é uma experiência única. Espero corresponder à altura”, pontua o ator.

O show performático retrata os altos e baixos de um casal que vive uma relação há dez anos.