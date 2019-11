“Espiral Poético” é o título da primeira exposição de arte de professores da educação básica, nascida do Projeto Arte na Escola/Unimontes, coordenado pela professora Dilma Marques Silveira Klem.

A mostra está em cartaz no Museu Regional do Norte de Minas, para divulgar, valorizar e reconhecer as produções artísticas, assim como incentivar a criação poética e estética, além da prática docente nas escolas.

Com a proposta de tema livre, a exposição conta com oito participantes: Abias Gabriel, Tarliene Castilho, Isabela Ramos, Francisca Assis, Agda Assis, Marcelo Dettogni, Cecília Schmidt e Dayany Matos. Nesse conceito de exposição coletiva, o título “Espiral Poético” sugere um conceito “duo”, colocando a questão que o artista tem frente às poéticas visuais.

Abias Gabriel, de 32 anos, artista autodidata e um dos participantes, fala sobre a exposição: “Fiquei muito feliz com o convite da professora Dilma. É uma oportunidade de divulgarmos o nosso trabalho. Comecei a desenhar aos 7 anos e ao longo deste tempo fui, a cada dia, aprimorando técnicas e adquirindo conhecimento na área. A vontade de registrar o que observava me fez desenvolver uma enorme paixão pelo desenho e pela pintura”.



VISITAÇÃO

Aberta no dia 4 deste mês, a exposição permanecerá em cartaz até 5 de dezembro. A visitação é aberta ao público. O Museu Regional do Norte de Minas (Rua Cel. Celestino, 75, Centro, Montes Claros) funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; aos sábados, das 8h às 12h; e aos domingos, das 9h às 13h.