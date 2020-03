Uma professora de português que usa e abusa da criatividade ao produzir bonequinhas de pano. Em cada peça, um pouco de inspiração que ela busca na literatura, no folclore e no cinema. Essa é a arte da bocaiuvense Flavia Maria Santos Barbosa, de 50 anos, que participará do AnimArte, evento que reunirá, em Montes Claros, nomes conhecidos nas artes plásticas, música e poesia.

O objetivo é interagir com as diferentes linguagens e o público poderá dialogar diretamente com os artistas, que falarão de suas obras e trajetórias.

“Amo minha profissão. É o que sei e gosto de fazer”, conta a professora e artesã. Flávia usa tecidos, agulhas, linhas e botões. “Minha inspiração vem do gosto que tenho com quem me cerca: literatura, cotidiano, modas, folclore e personagens de filmes”, enumera.

A artesã participou de feiras do Vale do Jequitinhonha, Almenara, Diamantina, FNA/Expominas BH, Feira de Artesanato de Bocaiuva, Festas de Agosto e Festa Nacional do Pequi, dentre outras.

“A minha boneca surgiu pelo gosto da Boneca Tilda (criada pela designer norueguesa Tonne Finnager). Adaptei e criei a Tilda Mineira”, revela.

Para confeccionar as bonecas de pano, a artista usa tecidos de algodão, como americano cru e linho. Para o corpo, tricoline, rendas, sianinhas, fitas de cetim, botões. Faz uso de muitos retalhos (reciclagem) e não usa cola na confecção do corpo. Somente no calçado de couro.



VALORIZAÇÃO

Sobre o cenário do artesanato em Bocaiuva e Montes Claros, a artista diz que se surpreende com a valorização atual. E tanto em Bocaiuva, Montes Claros e outras cidades por onde tem andado, vê a apreciação e a grande procura pelas bonecas.

“As portas para o artesanato feito à mão estão abertas. As bonecas são vistas como um produto de arte. Comecei fazendo apenas como um brinquedo para encantar crianças. Depois, mudei minha concepção, pois a procura nas feiras e em casa é de pessoas de todas idades e gêneros. E os pedidos são maravilhosos: mistura pela memória e decoração”, conta a professora.

Faz um ano apenas que Flavia se dedica de fato a este trabalho. Antes fazia para as quatro filhas: Pollyana, Ana Flavia, Maria Fernanda e Sabrina, e para dar de presente. Agora, ela pretende realizar um sonho, na verdade, uma promessa.

“Foi quando me sugeriram entrar para as feiras. Em uma delas, prometi fazer umas Tildas para a irmã da creche aqui em Bocaiuva. Este ano pretendo cumprir esta promessa. Meu trabalho tem o principal objetivo de encantar pessoas. Isso seria uma bênção”, diz.

