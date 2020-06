A música é indispensável para o ser humano. Ela nos acompanha em todos os momentos, seja assistindo a um filme, novela, em jogos, séries, aniversário, casamento, dentre outros. A gente sente, vivencia e escuta a música. Para Ediny Emiliano, de 42 anos, a música vai além: ela é sua própria vida e os dois chegam a se confundir quando se trata do personagem “Tio Ed”. “Enxergo a música como um presente divino para a humanidade. A música mexe com nossas emoções e sentidos e, ao mesmo tempo, alinha e realinha o nosso raciocínio”, diz.

Professor de canto, Ediny usa o Tio Ed para levar a sua música o mais longe possível. Como a sala de aula e as festas infantis se tornaram pequenos para divulgar a musicalidade que transborda do Tio Ed, o projeto ganhou as plataformas on-line.

Agora, através da postagem de vídeos no Facebook e YouTube, as produções musicais e a alegria do Tio Ed não têm fronteira. Com a pandemia, a virtualidade do personagem se concretizou, ganhou ainda mais espaço e, hoje, as aulas são ministradas por meio de live.

“A pandemia forçou-nos a aprimorar ainda mais os nossos meios de comunicação on-line. Por isso, para mim, a live veio para ficar, tornando-se no momento o maior instrumento de interação entre as pessoas. Algumas escolas, por exemplo, além do Conservatório, têm procurado a minha colaboração para ministrar aulas através desse veículo dinâmico, visto que adquiri desenvoltura para me comunicar com as pessoas diante de uma câmera”, revela.

Mas a solidariedade também faz parte e arte na vida destes “amigos” inseparáveis! Por isso, usando de muita criatividade e abusando dos inúmeros recursos que os espaços virtuais oferecem, Tio Ed realiza, no próximo sábado, às 18h e às 19h, no Facebook e Instagram, respectivamente, uma live solidária.

Durante duas horas, ele apresentará algumas de suas melhores paródias, com o objetivo de arrecadar alimentos e produtos de higiene que serão distribuídos a famílias carentes.

O link para assistir a live “Tio Ed Live em Desafiando a Pandemia com Paródias” não foi gerado ainda, mas basta acessar e seguir @edinyemiliano (no Instagram). No Facebook é só procurar Ediny Emiliano, que o acham no topo da lista.