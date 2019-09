Apesar de serem sempre os personagens principais, os músicos não estão sozinhos em suas apresentações, contando com a ajuda de algum produtor, que os ajuda a captar o que têm de melhor.

O produtor e diretor Rodrigo Barboza, de 37 anos, formado e especializado em contrabaixo, que faz o curso técnico em áudio, é um desses profissionais. Nascido e criado em Itaquaquecetuba (SP), ele está em Montes Claros, finalizando alguns videoclipes e músicas com artistas locais.

Barboza atua no mercado de gravações há anos e, recentemente, produziu e dirigiu o DVD do cantor sertanejo Osnir Alves, que participou na fase final do programa “Ídolos”, do SBT. Trabalhou também com os cantores, Edson e Hudson, Lauana Prado, Mano Walter, Rodrigo Marim e Zezo.

Produziu ainda a cantora Carolina Soares, um dos grandes destaques na música de capoeira, que teve duas indicações ao Grammy. “Tive o privilégio de produzir seu novo single, Consagrou”, celebra.

Trabalhos que levam sua assinatura incluem a cantora Yasmin Farias e o cantor Marcelo Vox, que participa de um reality. “Trabalhei também com Neto Pio, grande cantor de MPB, entre outros”.

Em Montes Claros, Barboza dirige um trabalho 100% instrumental, com músicos da região como Yoha Drum, baterista; o guitarrista Zinei Pereira; o tecladista Júnior; o saxofonista Daniel; Maitê Mesquita e o EP da cantora Amanda Souza.

Para o cantor e compositor Guto Rabello, que toca nas noites de Montes Claros, Barboza transpira sensibilidade. “Rodrigo é iluminado, cheio de valores, músico e produtor talentosíssimo. Nos tornamos amigos há pouco tempo, mas tenho muito carinho e respeito por ele e torço para que os continentes ouçam suas produções. Já fiz vários trabalhos com ele e sempre superaram minhas expectativas, frisa.