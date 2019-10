O montes-clarense Italo Quadros, de 27 anos, foi responsável por trabalhar a postura e a desenvoltura da cantora Lúcia Muniz, finalista do The Voice Brasil 2019, a partir de sua segunda apresentação no reality show.

“No decorrer do programa, era perceptível o quão segura ela estava no palco, sua notável desenvoltura e confiança no que estava fazendo”, avalia ele.



DESDE CEDO

Autodidata, o bailarino diz que desde os 7 anos foi responsável pelas coreografias da igreja que frequentava, mas que, na adolescência, tornou-se profissional.

“Na verdade, minha profissão é um dom. Também participei de workshops, mas a experiência foi maior ministrando aulas de clip dance”, conta.

O bailarino conta que trabalho é abrangente e envolve também noivos, debutantes e formandos, além de artistas. Ítalo atende não só Montes Claros, mas todo o Norte de Minas, além de já ter atuado fora do país.

“Trabalhar a postura a e desenvoltura no palco com a Lúcia foi uma experiência incrível. Assisti-la recebendo elogios dos técnicos Ivete Sangalo e Lulu Santos foi gratificante demais. Semanalmente, estávamos juntos no Studio Ativa, onde ministro aulas, e também em sua residência, quando a agenda de Lúcia estava mais apertada”, conta.

Além da experiência com Lúcia Muniz e das cantoras Mariana Ribeiro, Bárbara Lopes e Patrícia Bross, constam em seu currículo personalidades dos esportes, como o jogador Nikão, do Atlético Paranaense. “Com ele, trabalhamos a valsa de seu casamento”, revela.

Ítalo mantém um canal no YouTube (Ítalo Quadros), com vídeos que estão na marca dos 3 milhões de visualizações. Ele atende em seu Studio Ativa (Avenida Herlindo Silveira 707, Ibituruna, em Montes Claros. Telefone (38) 99176-7760.