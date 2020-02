Está tudo encaminhado para o AnimArte, evento que acontecerá de 26 a 28 de março em Montes Claros com a participação da performer e percussionista mineira Brenda Marques, de 39 anos.

A artista se apresentará no dia 26 de março, às 20h30, no Ateliê/Galeria Felicidade Patrocínio, com o espetáculo “Poesia Sonora em Duo Sussurros”, ao lado do cantor e compositor Élcio Lucas.

No dia 27, Brenda ministra o minicurso Tsunâmica (Poesia Sonora). Já no dia 28, ela sobe ao palco do Estúdio 129, no Ibituruna, para o show ao lado do cantor Élcio Lucas. O NORTE se antecipa e traz um pouco da história da artista.



Recentemente você participou do evento “Brasil do Poéticas Transculturales – III Encuentro Internacional de Escritura Migrante”, em Santiago, no Chile. Como foi a experiência?

O evento foi realizado de forma autônoma, por um coletivo de escritores composto de participantes da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Uruguai. Sempre itinerante, cada ano um país é escolhido. Participo do processo deste coletivo representando o Brasil e já participei com vídeo, performance, música, lançamento de livros e, desde o segundo também faço parte da coordenação. O objetivo geral do encontro é trocar propostas artísticas, conhecimento cultural e debate sobre a poética dos escritores intermediários, que vivem ou transitam por diferentes países desde o nascimento e propõe uma produção poética itinerante e permite a produção cultural desses escritores e artistas de diferentes países.



Como será sua Performance Tsunâmica/Poesia Sonora?

Tsunâmica é um projeto de poesia sonora que lancei em 2019 com a publicação de um livro, gravação e difusão de poemas sonoros no soundclound, canal livre de difusão de músicas e podcasts. A performance de poesia sonora “Tsunâmica” já foi apresentada em BH, Equador, Chile e, em março, será a vez de Montes Claros. Tsunâmica é um tanto de pulsão, experimentação poética e celebração de um feminismo que mescla sensualidade, luta e vida em seu estado mais bruto.



Faça um convite para o público:

Convido a todos que estiverem em Montes Claros de 26 a 28 de março, a participarem dos eventos da AnimArte Produções, no mês internacional das mulheres e da poesia. Será mais um grande encontro meu com esta cidade tão acolhedora. Que as nossas trocas culturais sejam cada vez mais intensas. Nos vemos em breve!

Informações: (38) 99891-3897