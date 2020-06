O cantor piraporense Elder Sol, de 37 anos, é um dos classificados para a 18ª edição do concurso Maria Callas, promovido pela Cia da Ópera São Paulo.

“Me inscrevi para participar nessa edição e fui escolhido pelo currículo. Agora, está em votação na página oficial, de acordo com a quantidade de curtidas que tivermos”, conta.

Elder sempre gostou muito de música e começou a se interessar ainda mais aos 13 anos de idade, em sua cidade natal. Quando terminou o ensino médio, decidiu que queria ampliar seus conhecimentos musicais. Em 2002, ingressou no Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez (Celf).

“Foi assim que a música clássica entrou em minha vida. No Conservatório, tive a oportunidade de estudar canto lírico, violão clássico, teclado e piano”, diz.

O concurso, que cresce a cada nova edição, revela aos teatros brasileiros e ao público uma nova geração de jovens talentos, que certamente farão a história da ópera deste novo século.

Neste ano, o concurso é realizado pela internet e terá, além da votação do júri, presidido pelo maestro Luiz Fernando Malheiro, um vencedor escolhido pelo público, que poderá votar em seus preferidos pelo Facebook.

A ESPERA

Em tempo de pandemia do coronavírus, enquanto aguarda ansioso o resultado, Elder aproveita para dar aulas de canto, violão e teclado. O cantor também tem se dedicado ao estudo da música, bem como equipamentos e recursos para executá-la, além de acompanhar e participar de lives. Como outros artistas, teve perdas significativas neste período de isolamento, mas tem se reinventado.

“Além de investir em aulas on-line, trabalho como supervisor pedagógico no Estado, no momento em home office, o que tem garantido o meu sustento”.

O momento livre também tem sido aproveitado para produzir e investir em si mesmo, pois além de ocupar a mente, será importante para sair da pandemia com saldos positivos. Ouvir muita música tem sido outra forma de preencher o tempo livre.

“Em termos de música, ouço de tudo. Sou muito eclético e, como sou professor, mesmo que eu não queira, preciso ouvir de sertanejo a música clássica, passando por todos os gêneros musicais”, diz.

VOTAÇÃO

Para quem não conhece o trabalho do norte-mineiro, Elder pede que entre em suas redes sociais. Ele também solicita aos conterrâneos o apoio para que saia vitorioso do concurso. A votação se encerra hoje. Na sexta-feira, serão anunciados os finalistas na página oficial da Cia Ópera São Paulo no Facebook. A fase final acontecerá de 24 a 26 de junho.

“Quero aproveitar a oportunidade e pedir ao povo do Norte de Minas que me procure na página oficial do concurso e curta o meu vídeo, lembrando que cada curtida é um voto que ganho. Estou representando não só a minha história musical, mas todo nosso povo norte-mineiro”, diz Elder.

REDES SOCIAIS

https://www.facebook.com/elder.sol

www.youtube.com/eldersol

https://instagram.com/elder_sol