Para que os fiéis possam se preparar para a Semana Santa, período em que os cristãos celebram a Sexta-feira Santa e a Páscoa, a Arquidiocese de Montes Claros irá realizar uma peregrinação que passará por sete igrejas da cidade. A caminhada penitencial, chamada de “O Caminho das 7 Igrejas”, acontece pela primeira vez no município e está marcada para 7 de abril.

O percurso a ser percorrido será de 12 quilômetros. Com as paradas previstas pela organização, a previsão é a de que a caminhada seja finalizada por volta de meio-dia.

A concentração acontecerá às 5h, na Igreja Matriz de São João Batista, no bairro Alto São João, e a chegada será na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e São José, na Praça do Centro Cultural, onde haverá a bênção de todos os padres presentes (veja todo o percurso na infografia).

Nesta data, acontecem diversos rituais religiosos. A Igreja Católica aconselha os fiéis cristãos a fazerem algum tipo de penitência, como jejum e a abstinência de carne.

Também são feitas procissões e reconstituições da Via Sacra, caminho que Cristo teria percorrido ao carregar a cruz antes de morrer.



JOVENS

Segundo a assessora de comunicação da Arquidiocese, Viviane Carvalho, que faz parte da equipe de organização do evento, a proposta inicial é mobilizar o maior número de jovens para participar desse momento penitencial.

Em cada parada, os participantes serão motivados e direcionados por padres e leigos, sempre com uma reflexão, e assim, fazer com que os peregrinos se sintam envolvidos durante toda a programação.

Para Viviane, a peregrinação é um ato revestido de sacralidade. “Este costume de peregrinar a lugares santos é antiquíssimo e está presente, praticamente, em todas as religiões. As peregrinações, ou romarias, podem ser feitas individualmente, porém, quase sempre são feitas em grupos que se reúnem, se preparam, se põem a caminho quais peregrinos do céu, em busca de conversão, de louvor e de satisfação”, ressaltou Viviane.

