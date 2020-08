O Dia dos Pais está próximo e, em meio a essa pandemia e necessidade de isolamento social, que tal tornar o dia dele caseiro, mas especial e cheio de sabor?

O NORTE traz uma sugestão de sobremesa criada pela chef Aidê Cruz. É o bolo Amor em Pedaços, que pode ser feito como uma surpresa para o paizão ou, então, conjuntamente, em uma grande diversão na cozinha.

A baiana que reside em Montes Claros há oito anos conta que degustar em família os bolos que fazia, ainda quentinhos ao sair do forno, sempre foi uma tradição.

Com o tempo, as receitas foram se aprimorando, até que começaram a aparecer encomendas de vizinhos e amigos. Há pouco mais de cinco anos, Aidê decidiu se dedicar exclusivamente à confeitaria e mergulhou de cabeça nessa nova empreitada.

Escolheu então o curso de Gastronomia da Funorte e conta que a decisão foi planejada e representou uma mudança em sua vida e carreira. “Estava decidida a abrir minha empresa e atuar além da cozinha, nas áreas administrativa, gerencial e operacional do negócio. O curso me proporcionou o conhecimento necessário”, conta.



Como tem sido nesse período de pandemia?

Com a necessidade do isolamento social, implantamos o serviço de entrega dos nossos produtos. Desenvolvemos um menu de doces e sobremesas adaptado para o delivery, com porções individuais ou para a toda a família.



Quais as lições desta crise?

A pandemia vem transformando a relação das pessoas com os alimentos, e questões como higiene e segurança passaram a ser ainda mais importantes. Fazer parte de momentos tão especiais da vida dos clientes neste momento de crise torna nossa relação ainda mais afetiva e me motiva a fazer sempre o melhor.



Soube que vêm novidades por aí. Conte pra gente!

Com o crescimento das vendas através do delivery, comecei a sentir a necessidade de um espaço maior e decidi aproveitar o momento para abrir o ateliê e desenvolver um menu de confeitaria moderna, em um espaço onde os clientes possam descobrir novos sabores e compartilhar momentos felizes.



Confira a receita e aproveite para surpreender o papai que poderá, literalmente, colocar a “mão na massa” junto com os filhos e terão um momento de muita diversão, além de saborear essa delícia.

Para seguir a chef: aide_cakes

Bolo Amor Aos Pedaços

- Ingredientes para a massa

8 ovos

270g de açúcar

140g de farinha de trigo

5ml de essência de baunilha

90g de chocolate em pó ou cacau em pó



- Ingredientes do recheio trufado de leite condensado

395g de leite condensado

200g de creme de leite

150ml de leite

5ml de essência de baunilha

300g de chocolate branco

500g de morangos



- Ingredientes da calda de leite condensado

140g de leite condensado

120ml de leite



- Ingredientes da cobertura

200g de creme de avelã (Nutella)



- Modo de preparo da massa: Bater os ovos na batedeira até dobrar de volume. Juntar a essência de baunilha e o açúcar e bater novamente. Juntar o cacau em pó e a farinha de trigo e misturar. Assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por 60 minutos em forma de 20 cm de diâmetro por 10 cm de altura, untada e enfarinhada.



- Modo de preparo do recheio: Numa panela adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite, 1 colher de essência de baunilha e o chocolate branco. Levar ao fogo baixo até chegar ao ponto de brigadeiro. Despeje em um prato e cubra com um filme plástico para esfriar.

- Modo de preparo da calda: Misturar o leite e o leite condensado.



- Montagem: Utilizar a mesma forma que foi usada para assar o bolo para montagem. Cortar o bolo em três camadas iguais. Colocar um plástico sobre a forma e dispor a primeira camada de bolo. Regar com a calda e espalhar parte do recheio. Espalhar os morangos picados. Cobrir com a segunda camada de bolo, regar com a calda, dispor o restante do recheio e morangos picados. Dispor a última camada de bolo e regar com a calda. Fechar com plástico e levar à geladeira de um dia para o outro. Desenformar sobre um prato. Espalhar o creme de avelã com uma espátula. Adicionar raspas de chocolate para decorar. A ideia de apresentação deste bolo é Naked Cake. O creme de avelã será passado somente na parte de cima do bolo e toda a parte lateral ficará exposta.



Rendimento: 2,5 kg (aproximadamente 25 fatias)