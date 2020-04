Em meio à pandemia de Covid-19, as igrejas estão usando a criatividade para manter o expediente de culto e a comunhão entre a membresia. Nosso bate-papo de hoje é com o pastor Joseíster Castro, de 48 anos, mais conhecido como pastor Lopes, da Igreja Batista Monte Carmelo (IBMC). Ele conta como a igreja está funcionando em tempos de isolamento social.

Como tem sido a rotina da igreja nesse período?

Tem funcionado através do grande grupo, que são as celebrações que acontecem nas quartas e domingos, e também através dos Pequenos Grupos que funcionam nas casas da membresia da igreja. Como estamos impedidos de celebrar juntos em um mesmo local, estamos realizando celebrações com transmissões ao vivo por meio das redes sociais e os Pequenos Grupos estão se encontrando também através de uma ferramenta de conexão virtual. Além disso, fazemos contatos com a membresia orando, encorajando, confortando, consolando na esperança que o Senhor Jesus nos ajude a vencer nesse tempo.



A igreja disponibiliza um aplicativo para celular?

Sim, onde qualquer pessoa estiver, poderá acessar para pedidos de oração entre outros. Também um devocional diário, escrito e em áudio para o encorajamento de cada um. Para ter acesso, bastar acessar a loja virtual e procurar por Igreja Batista Monte Carmelo, apenas para Android, e fazer o download. Fico disponível para atendimento pessoal àqueles que podem se deslocar até o gabinete pastoral e, para aqueles que não podem se deslocar, é feito o atendimento virtual.



Quais os principais projetos sociais desenvolvidos pela IBMC?

Já realizamos projetos sociais com música no setor de oncologia em um hospital da cidade e também outro chamado “Celebrando a restauração” em centro socioeducativo, projeto para adolescentes. Realizamos anualmente o dia de ação social com várias ações: palestras, aferição de pressão, medição de glicose, distribuição de óculos de leitura, atividades com crianças. Fazemos a distribuição mensalmente de cestas básicas às famílias carentes. Temos também um projeto para adolescentes chamado projeto GOL, que visa trabalhar a obediência aos pais e autoridades, práticas esportivas e ensino do caráter cristão. Ainda neste ano vamos começar outro projeto para inserir o jovem no mercado de trabalho com cursos de informática, administração, eletricista.

Textos bíblicos sugeridos pelo pastor para esse período

- Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Mateus 6:27

- Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4

- Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:6

- Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56:3

- Lançando sobre Jesus todas as vossas ansiedades porque Ele tem cuidado de vós. 1ª Pedro 5:7

- Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? “Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Mateus 6:26



Informações: secretaria da IB Monte Carmelo através do telefone (38) 98806-0688 e também através do email prlopescastro@hotmail.com.