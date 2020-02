Foram quatro dias de folia, num clima alegre e repleto de brincadeiras, no bairro Morada do Parque. A festa carnavalesca recebeu público de todas as idades. Para a meninada, atração à parte foi a presença de personagens inusitados, coreografias e histórias que convidavam todos a cair na farra sem medo de se divertir.

A festa contou com a participação do cantor e compositor montes-clarense Hilton Nunes, que apresentou repertório com clássicos do samba e marchinhas que animaram foliões de todos os cantos e épocas, além da Bateria do Bloco do Morada, que levou centenas de pessoas a cantar e mostrar samba no pé.

“Nossa estrutura é grande; o local, amplo, montado na Praça Orfeu Fróes, no Espaço Cultural Wilson Adão. O objetivo, como em todos os anos, é reunir os moradores na folia momesca, manter vivo o Carnaval”, disse o músico Josecé Santos, um dos coordenadores do evento.

Durante os quatro dias de programação, os foliões contaram com os serviços de várias barracas de comidas e bebidas típicas. Os barraqueiros são moradores da Praça da Amizade, que participam ativamente da organização e realização do evento todos os anos.

“A festa cresce a cada ano exatamente porque preserva velhas manifestações do povo brasileiro. A cada ano também aumenta o número de pessoas que prestigiam a promoção”, diz Josecé Santos, repercutindo o apoio que o evento recebeu da comunidade.