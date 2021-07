O talento vocal do povo norte-mineiro continua forte, criativo, chamando a atenção no Brasil e no exterior. Vale lembrar de nomes como Lúcia Muniz, Emanuely Kamily, Mariana Ribeiro, Hadassa Priscila, Polyana Caires e tantos outros que brilharam em concurso musical pelo Brasil e que seguiram suas carreiras, sendo muito requisitadas em apresentações não só em Montes Claros, mas por todo o Norte de Minas.

Com a pandemia do novo coronavírus, as atividades do setor foram muito afetadas em Montes Claros. Como a população merece cultura, os fãs de música já podem se preparar para a realização do primeiro festival “Voz de Minas”.

O concurso é um quadro do programa Raquel Muniz/D’elas, produzido pelo Centro Universitário Funorte. O objetivo é revelar talentos da música da região e do Estado.

Para participar do “Voz de Minas” é preciso ter 18 anos completos, ler o regulamento do festival, concordar com as regras e enviar um e-mail para raquelmunizoficial@gmail.com até o dia 16 de agosto.

Para a reitora da Funorte, professora e médica Raquel Muniz, o evento vai valorizar a produção musical do Estado, incentivando o surgimento de novos talentos e promovendo a integração com o público.

“Vamos fazer do ‘Voz de Minas’ palco para mostrar ao mundo os muitos talentos que andam escondidos pelas montanhas das Minas e dos Gerais. Se você tem esse talento, ou conhece alguém, se inscreva, venha soltar a voz no Voz de Minas”, frisa.

APOIO

Os inscritos participarão de audições, avaliações, dinâmicas de ensaios, apresentações e receberão auxílio de profissionais como as cantoras Bárbara Lopes e Leila Brito.

“É um sentimento de honra, gratidão e também muita responsabilidade compor a Equipe de Jurados do Voz de Minas! Serão momentos de muita troca e, certamente, aprendizado, não só para os participantes, mas também para todos nós, do Voz de Minas! Quero parabenizar a iniciativa da Raquel Muniz em perceber o quanto nosso Estado é rico em sua diversidade cultural e, através desse encontro de talentos, realizar o sonho de muitos artistas”, diz Leila.

Já a cantora Bárbara Lopes vê como uma oportunidade de descobrir novos talentos. “Já que em Minas somos tão ricos de artistas, o ‘Voz de Minas’ vem abrir as portas para esses que querem mostrar o seu trabalho”, destaca.



PREMIAÇÃO

O vencedor do “Voz de Minas” receberá como prêmio R$ 5 mil e a gravação, por parceiros do Programa Raquel Muniz/D’elas, de um videoclip com música autoral, bem como quatro horas de estúdio para gravação de trabalho autoral.

Ao segundo lugar será dado como premiação R$ 3 mil e, para o terceiro colocado, o prêmio será de R$ 1 mil. Informações no site funorte.edu.br.