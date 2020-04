Nesses dias de isolamento social, é difícil não expressar uma pontinha de ansiedade com a nova rotina dentro de casa. Para compensar a avalanche de pensamentos acelerados e questionamentos - muitos deles sem respostas -, que tal adoçar um pouco o dia a dia?

A confeiteira Marilda Gasperazzo compartilha algumas de suas receitas que fazem sucesso, como o Brigadeiro de Creme Brullé, Bolo de Chocolate e Fudge Crocante. A profissão tem feito dela uma pessoa cada vez mais feliz.

“Me realizo em tudo que faço. Tenho sede em aprender cada vez mais. Nunca acho que já foi suficiente, pois quero sempre ter novidades. E é por isso sempre que busco mais como aluna e tento passar o que aprendo ministrando aulas, o que também acho prazeroso, diz.

Marilda nasceu em Janaúba, norte de Minas, mas reside em Montes Claros desde os 10 anos de idade. Começou muito cedo buscando receitas para os doces e bolos de seu buffet.

“Há dois anos mais ou menos, resolvi trabalhar somente nessa área e aí comecei a me aperfeiçoar, pois sempre foi e será uma paixão”, conta.

Entre os principais desafios no início da carreira, a necessidade de se deslocar para fazer cursos em outro estado. “Por aqui é muito raro termos essa oportunidade com profissionais que estão sempre com as técnicas arrojadas”, conta.

Uma de suas conquistas na confeitaria foi a participação no BakeoffBrasil, que conta com a apresentação de Nadja Haddad e um júri formado pela chef confeiteira Beca Milano e pelo padeiro Olivier Anquier. No reality, 16 competidores de diversos locais do país disputam o título de melhor confeiteiro amador do Brasil.

“A respeito da minha participação no reality do SBT BakeoffBrasil, eu estava justamente em uma escola de confeitaria em São Paulo quando o pessoal do SBT apareceu lá e falou do programa. Me entusiasmei imediatamente e fiz a inscrição em 2018. Fui até uma etapa, porém não deu certo, mas não costumo desistir fácil”, revela.

Marilda tornou a se inscrever em 2019 e deu certo. Com 187 mil inscritos, ela estava entre os 16 escolhidos. “Quase não acreditei, pois é o maior feito para qualquer confeiteiro”, conta.

Marilda diz que enfrentou muitas pressões, mas que tudo valeu a pena, pois cresceu como pessoa. “Pude ver várias realidades dos participantes e cresci mais ainda como confeiteira. Os desafios ali propostos só me deu mais vontade de estudar e conhecer essa que é uma área maravilhosa”, conta.

Com a pandemia, o cenário se tornou bem atípico no ramo de confeitaria. As pessoas estão segurando os gastos um pouco, mas muita gente continua se reinventando e as vendas continuam.

“Graças a Deus tenho trabalhado muito nessa pandemia, pois as pessoas em isolamento estão andam ansiosas, e nada como um bom doce para acalmar essa ansiedade. Meu pudim, por exemplo, é realmente de comer rezando”, conta.



Brigadeiro de creme brullé

Ingredientes:



1 colher (sopa) de manteiga sem sal

- 1 lata de leite condensado

- ½ xícara de creme de leite fresco

- ½ fava de baunilha (ou 1 colher de sobremesa de essência)

- 3 gemas

- açúcar cristal para decorar



Modo de preparo:

Derreta a manteiga na panela em fogo baixo. Adicione o leite condensado, o creme de leite, as gemas e as sementes da fava de baunilha. Mantenha em fogo baixo sempre misturando com vigor para que não queime. Depois de cerca de 10 minutos, pode desligar. O ponto é quando você passa a espátula no fundo da panela e o brigadeiro desgruda. Coloque em um prato e deixe esfriar.

Faça bolinhas um pouco maiores que um brigadeiro normal, pois ele diminui quando usado o maçarico.

Passe no açúcar cristal e coloque-os em um recipiente em que o maçarico possa ser utilizado, uma forma ou um prato que suporte grandes temperaturas. Passe o maçarico nos brigadeiros para dar o visual caramelado, espere esfriar e, com cuidado, coloque nas forminhas.



Fudge crocante

Ingredientes:

300 gramas de chocolate branco

- 50 gramas de chocolate meio amargo

- 1 lata de leite condensado

- 1 xícara de avelãs torradas

Modo de preparo:

Derreta os 2 chocolates, adicione o leite condensado e as avelãs misture bem.

Transfira para uma forma com papel manteiga e leve para gelar por 2 h. Depois corte em quadrados e aproveite



Bolo de chocolate

Ingredientes:

1 xícara de leite morno

- 3 ovos

- 2 xícaras de açúcar

- 4 colheres (sopa) de margarina

- 1 xícara de chocolate em pó

- 1 colher de sopa de pó Royal

- 2 xícaras de trigo



Modo de preparo:

Bater tudo no liquidificador, exceto o trigo. Depois misture o trigo e leve para assar em tabuleiro untado e polvilhado.



Cobertura:

1 xícara de açúcar

3 colheres de maisena

5 colheres de chocolate

1 xícara de água

3 colheres de margarina