A abertura da Exposição “Insustentável: Um Eco na Arte” será hoje, às 19h, no Hall do CCSA – Unimontes.

Em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, a Associação dos Amigos do Museu Regional do Norte de Minas, criada para apoiar ações culturais, traz a público obras significativas, que fazem parte do acervo do Museu Regional do Norte de Minas/Unimontes.

As obras expostas carregam uma discussão que continua viva e necessária. Tratam de temas acerca da ecologia, desenvolvimento sustentável e preservação dos recursos naturais.



MEIO AMBIENTE

Nas obras expostas, é possível observar o diálogo de artistas de 15 nacionalidades que tratam do tema sob diversos olhares como: a grandiosidade da natureza e sua presença em nossas vidas e cotidiano, a relação dual do homem com o natural e a denúncia acerca da exploração desequilibrada dos recursos naturais em um caminho de autodestruição.

NOMES DE DESTAQUE

A coleção é composta por obras de artistas reconhecidos nas três Américas, como Beatriz Milhazes, Tomie Ohtake, Carlos Vergara, David Manzur, Miguel Von Dangel entre outros.