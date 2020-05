Tem receita para todos os gostos: o tradicional, o vegetariano ou vegano, o gourmet, o caseiro ou artesanal e o light. Para celebrar hoje, 28 de maio, o Dia Mundial do Hambúrguer, O NORTE conversou com um montes-clarense que mergulhou nesse saboroso mundo e já deixou nele a sua marca.

O chef Junior Mineiro, de 22 anos, começou a aprofundar seus conhecimentos sobre hambúrgueres ainda em Montes Claros. Mas hoje atende aos paladares mais exigentes na paradisíaca Maraú, litoral da Bahia.

Formado em Gastronomia pela Funorte, Junior iniciou o sonho de trabalhar com essa paixão mundial – difícil achar quem não goste de um bom hambúrguer – em uma pequena lanchonete no bairro Morada do Parque, em Montes Claros. Era o primeiro passo para o mundo “encantado” do hambúrguer.

“Foram várias hamburguerias ao longo do caminho. Entre elas, fui sócio-proprietário do Big Chef Food Truck, o primeiro food truck de hambúrguer artesanal da cidade”, conta.

Para encontrar seu próprio caminho, Júnior decidiu provar de diversos blends (mistura de carnes), receitas e texturas. “Isso me fez acreditar que a receita de um hambúrguer perfeito está na simplicidade e na escolha de seus ingredientes. Um bom hambúrguer deve ter uma carne saborosa e suculenta”, diz.

A partir daí, decidiu alçar novos voos e foi levar sua receita, de um hambúrguer com um sabor bem norte-mineiro, para as praias baianas. E foi assim, que ele aterrissou em Maraú, disposto a conquistar paladares dos quatro cantos do Brasil e, ainda, de vários cantos do mundo.

“Fui em busca de um novo mercado, onde nunca tinha atuado: cidade turística e eventos de alta temporada”, conta Junior, que atualmente reside na pitoresca vila baiana com atrações naturais de encher os olhos.

Em tempos de pandemia, em que a gastronomia tem preenchido o tempo de muitas famílias, o chef fez questão de compartilhar com os leitores uma receita de blend, a sua favorita. Anote aí e mãos à obra.

Hambúrguer na brasa

Ingredientes:

600 g de acém moído duas vezes

400 g de maçã de peito gorda

3g de sal grosso

10g de pimenta do reino



Modo de preparo:

Misturar o acém e a maçã de peito em movimento de sova, até que a carne desenvolva uma espécie de liga e fique homogênea. Depois, modele a carne em formato de hambúrguer no peso de 200g cada. Na hora de assar, tempere com sal grosso e pimenta do reino.



Rendimento:

5 hambúrgueres de 200g cada.