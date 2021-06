Lavinia Durães, de apenas 10 anos, é a grande campeã do Concurso Massimo Show Kids para crianças de 6 a 12 anos.

“Não esperava ganhar. Afinal, as outras crianças são incríveis, há muito talento e muita técnica e todas são muito dedicadas”, reconhece a vencedora. “Me esforcei bastante, tive ajuda de meus pais e de uma equipe incrível, mas como disse antes e continuarei dizendo para toda a vida, que tudo é para honra e glória de Deus”.

Na primeira etapa da competição ela escolheu a música “Vitorioso És”, de Gabriel Guedes. Na segunda, o medley “Algo Novo” e “Faz Arder”, de Kemuel e Casa Worship. Para a etapa final, a jovem talentosa soltou a voz com “O maior vilão sou eu”, de Sara Beatriz.

Quem comemora o segundo lugar é Any Eloíse Bandeira Araújo, de 12 anos, que cantou na final a música “Heart attack”, de Demi Lovato.

“Fiquei muito feliz ao receber a notícia. Foi uma disputa bastante difícil, mas me sinto vitoriosa por alcançar o segundo lugar, pois me esforcei bastante para poder mostrar o que realmente gosto de fazer e o estilo musical que gosto de escutar”, disse a jovem.

“Foi mais uma forma de mostrar a mim mesma que posso ir atrás dos meus sonhos, de um dia mostrar as minhas composições para o mundo”, conta.

Ana Cecília Rodrigues Martins, de 11 anos, agradou bastante o público interpretando o clássico “Beauty and The Beast”, do filme A bela e a Fera.

“Uma alegria participar do concurso. Foi uma grande oportunidade para mostrar um pouquinho do meu talento”, conta.

Para Sirley Ribeiro Alves, gerente da loja de instrumentos que organizou o concurso, a ideia foi construída pelo time da empresa em março deste ano.

“Está sendo um período difícil para todos, mas estamos aproveitando as oportunidades diante desse cenário complexo. Para nós, da Massimo, este concurso foi uma forma de nos conectarmos com mais pessoas e promover talentos, fomentando o interesse do público pela música, que é algo essencial em nossas vidas – especialmente para o momento que vivemos”.



Sobre o concurso

As inscrições aconteceram em março deste ano e a divulgação foi feita pelo instagram da loja. A equipe organizadora, junto com o técnico musical, fez a primeira seleção e, a partir de então, seguiram com as etapas: apresentações individuais, batalhas em duplas durante as eliminatórias e a grande final com 4 participantes – tudo isso pelo instagram.

“A primeira etapa foi no feed da loja, para quem tivesse mais comentários, o restante por enquete nos stories para quem tivesse mais votos. A premiação para o primeiro lugar foram R$ 500 em compras na loja, mais gravação de um EP. O segundo colocado faturou R$ 300 e o terceiro, R$ 150 (também convertidos em compras na loja) e outros brindes”, disse Sirley.

Para ela, a experiência com o concurso, primeiro de outros que farão, foi ímpar.

“Nos conectamos com pessoas talentosas e tivemos momentos de alegria. O principal legado disso tudo foi criar um ambiente descontraído e musical no trabalho e, sobretudo, para a nossa audiência”, disse a gerente.