Neste ano de pandemia, depois de uma longa pausa na carreira, o cantor e compositor norte-mineiro Sebá lança o videoclipe da sua mais nova música autoral: Caipirinha. Segundo o artista, a ideia surgiu da vontade de experimentar um som que fosse mais pop e que servisse como entretenimento para as pessoas cantarem, dançarem e se divertirem em casa.

O videoclipe foi construído com a colaboração de muitas pessoas e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming: Spotify, Deezer e Apple Music.

“Compus no início do ano e produzi, com muitas trocas a distância, via WhatsApp, e alguns encontros, junto com um produtor daqui de Montes Claros. Pensei bastante antes de lançar a música nesse período, mas percebi que entretenimento, arte e cultura também são peças base para nós que estamos experienciando esse cenário tão instável”, diz.

O artista conta que queria que as pessoas curtissem e aproveitassem a música durante o verão que, para ele, pede novas maneiras de se entreter, com mais responsabilidade e consciência. “Meu lema é que diversão e sorriso no rosto nunca podem faltar”, brinca.

Natural de Januária e radicado em Montes Claros, Sebá faz parte da nova efervescência musical norte-mineira. Crescido próximo ao rio São Francisco, o cantor barranqueiro sempre buscou inspiração na música popular brasileira, de todas as vertentes. Mas foi ao se descobrir compositor pelas ruas de Montes Claros que sua história na música começou.

Após lidar com transtornos de ansiedade e começar um processo de autoconhecimento, decidiu criar um canal no Youtube entre o final de 2017 e início de 2018 e deixar pública sua atividade enquanto artista. De lá para cá, migrou do cover para o trabalho autoral, lançou um projeto de música que batizou de “Experimentalize” (nascido das palavras experimentar e mentalizar), com seis videoclipes lançados. Cantou em bares e eventos da região, participou das Festas de Agosto no Solar em 2019 e colocou seu bloco de Carnaval no ar em 2020.

O projeto Experimentalize de música autoral, também em 2019, virou um festival de música com abrangência social (o primeiro que une arte e saúde mental do Norte de Minas). Sebá comemora o sucesso de Caipirinha que, já nos primeiros dias, conquistou público e outros artistas, como o Getúlio Abelha, cantor e compositor de Teresina (PI), que vai participar do novo álbum de Pabllo Vittar (111 Deluxe). Ele gostou tanto da música que o parabenizou. Aproveite para acessar http://youtube.com/sebaoficial/ e curtir o trabalho do artista.

FICHA TÉCNICA:

Direção geral: @soytheu

Direção: @soytheu • @sebamota • @tulio_gus • @lucazrod

Captação de vídeo: @tulio_gus

Produção executiva: @sebamota

Direção de produção: @soytheu • @motamariapaula

Assistente de produção: @brunnosoares10

Direção de fotografia: @tulio_gus • @lucazrod • @saam_sb

Direção de arte: @soytheu

Assistente de arte: @motamariapaula • @brunnosoares10

Produção: @saam_sb • @brunnosoares10

Edição / Making Of: @lucazrod

Design gráfico: @jvjardim_art

Beleza: @soumariamakeup

Stylling: @soytheu

Coreografia: @jessicamendess2.7

Dançarinas: @jessicamendess2.7 • @analuuh_matos

Figuração: @analuuh_matos • @carolinacarvalh • @carolina_tolentino • @criis_nobrega • @lukas_del_rey • @lipe_bouassi • @umataldelaine • Sam Carvalho •

Acessório: @maiara_limaacessorios

Espaço: @quixote_eventos

Produção musical: @adonaytrindadegt