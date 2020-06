Uma trupe formada, em sua maioria, por pessoas nascidas no Norte de Minas vai levar o cinema brasileiro para um festival no Reino Unido. “Ligação” é o único filme de Minas Gerais a participar da edição desse ano do First-Time Sessions.

A produção, cujo título em inglês é “Connection”, foi selecionada entre um sem número de filmes, vindos dos quatro cantos do mundo, que se inscreveram para o festival. “Ligação” se classificou para a primeira fase e agora precisa da votação do público para seguir adiante.

Se o filme seguir vitorioso nesta segunda fase, estará bem próximo de ser um finalista. Para o diretor montes-clarense João Jorge Almeida, foi emocionante receber a notícia.

“Não imaginava esse resultado, já no primeiro de muitos festivais nos quais inscrevi o filme. Essa primeira vitória é muito importante”, diz.

Para a próxima fase, o filme estará disponível na internet, junto com os demais concorrentes, numa lista composta por 113 participantes. Os filmes estão ordenados de acordo com a data de envio para o festival – “Ligação” ou “Connection” ocupa a posição de número 53.

A produção ficará acessível para ser visto aos que adquirirem o pacote que dá acesso a todos os concorrentes até 27 de junho. Para adquirir o pacote é necessário acessar o link www.artimanhafilmes.com.br. Lá, haverá instruções de como adquirir o pacote. Aí é só se esparramar no sofá e assistir um a um. Depois, é escolher os dois filmes que considerar como os melhores e votar.

ESCOLHA

“Importante ressaltar que os organizadores do festival anularão votos em apenas um filme, ou votos que escolherem o mesmo filme duas vezes. Os mais bem votados seguem para a fase seguinte”, explica João Jorge Almeida.

Ele ressalta que essa é uma grande oportunidade de dar visibilidade ao trabalho capitaneado por uma equipe brasileira, mineira, composta por integrantes que, na sua maioria, nasceram e vivem no Norte de Minas.

“O voto em ‘Ligação’ (Connection) pode garantir essa visibilidade, já que temos em mãos a grande oportunidade de chamar a atenção do mundo para o talento e a criatividade do nosso povo”, revela João Jorge.

OUTROS TRABALHOS

João Jorge produziu seu primeiro filme em 2017. “Gente Igual a Você” foi filmado em Montes Claros, tendo como protagonista o ator Anselmo Vasconcellos. Nesse filme, ele foi roteirista e produtor executivo. Já em 2019, fez roteiro e direção de “Home Office”. Logo em seguida, foi roteirista e diretor de um documentário com o título de “Extinção”. “Ligação” é seu projeto mais ambicioso até o momento e foi filmado nos dias 10,11 e 12 de janeiro deste ano.

EQUIPE

Mas como João Jorge gosta de frisar, o filme é trabalho de equipe e é produzido por muitas mãos. Por isso, faz questão de listar todos que contribuíram com seu talento para que “Ligação” (Connection) deixasse o papel em ganhasse vida.

Roteirista/Diretor: João Jorge Almeida (Montes Claros)

Atriz principal: Jessica Klantayque (Montes Claros)

Demais integrantes do elenco:

Luciana Louzada (Belo Horizonte)

Edna Ramos (Itamarandiba)

Deusdete Aquino (Brasília de Minas)

Isabel Lôpo (Porteirinha)