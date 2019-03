O Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha, uma das figuras exponenciais da Música Popular Brasileira e em especial do choro.

Em Montes Claros, a celebração será no dia 27 de abril, na CasaNossa SPA Gourmet, inaugurada no ano passado, na rua Santa Lúcia, 2.070, bairro Jardim Panorama. Com um cardápio especialmente elaborado com produtos de excelente qualidade dentro de um conceito saudável, os proprietários recebem os clientes em um espaço agradável e muito aconchegante.

No palco, Luciano Cândido comandará a roda de choro, com participação especial de grandes músicos que virão de Belo Horizonte. A ideia do encontro é disseminar a história do choro e dos músicos que contribuíram para tornar o gênero um fenômeno no Brasil e no exterior. Serão quase três horas de muita harmonia, sonoridade e exuberância instrumental.

No repertório, “Alguém que passou”, de Waldir Azevedo; “Assanhado”, de Jacob do Bandolim; “Atra-ente, de Altamiro Carrilho”; “Chorando baixinho”, de Abel Ferreira; “Lamento”; de Pixinguinha; e o samba-canção “Cantar” de Godofredo Guedes.