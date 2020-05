O montes-clarense Tiago Olliver, de 36 anos, participa do Melissa/Next, um concurso que dá a chance de o artista criar um produto exclusivo em collab com a Melissa. O objetivo do concurso é democratizar o design e dar espaço à criação compartilhada no mundo da indústria fashion. Um design único, original e conectado com a marca.

“O concurso da Melissa é um projeto muito importante e especial na minha carreira como artista plástico e designer, além de trazer uma motivação extra para continuar criando arte nesse período de pandemia”, diz Tiago.

Nesta terça-feira, será publicada a lista dos cinco finalistas e o link para a votação que será feita pelo Facebook.

Autodidata, Tiago é dono de um estilo próprio marcado pela criatividade sedutora. “Traduzo em pintura, escultura e design experiências e olhares da vida. Busco aguçar os sentidos elevando a arte a uma constante evolução”, diz.

Seu interesse pela arte teve início na infância. Aos 10 anos, ganhou um concurso do melhor colorido das escolas privadas da cidade promovido pela Companhia Materiais Sulfurosos (Matsufur), com 37 mil candidatos inscritos. Na época, Tiago estudava na 4ª série do Colégio Indyu.

Aos 16 anos, começou a pintar as primeiras obras com tinta a óleo em tela e não parou mais. “Agrego às minhas obras uma paleta de cores vibrantes, com base em uma estética moderna e criativa”, conta.

Em 2016 se mudou pra Londres e deu início à sua mais nova coleção de arte intitulada “Sedução”, onde começou a usar diferentes elementos que vão desde cristais Swarovski, ouro 24k, pedras preciosas e semipreciosas, artesanato brasileiro, como capim dourado, e instalações de neon.

“Meu trabalho foi exposto em diversos países ao redor do mundo, como EUA, China, Emirados Árabes, Espanha, França e no famoso Museu do Louvre, que forma uma coleção que vislumbra conceituar a arte como uma provocação aos nossos sentidos.

Atualmente, em Montes Claros, o artista aproveita o tempo livre para dar uma cara nova a algumas peças do seu guarda-roupa. Está pintando e customizando sapatos, tênis e roupas usando como inspiração suas obras de arte e outras temáticas.

Em suas redes sociais interage com seguidores e os encoraja a participar de seu processo criativo, opinando na escolha dos desenhos e das cores.

“Essa participação criativa, de forma virtual, para os amantes da arte, moda e design é bem divertida. Além de aguçar nossos sentidos, desperta novas sensações e emoções positivas nesse período de isolamento social”, conta.

Para o artista, o maior desafio é criar novas parcerias com grandes marcas, fazer com que sua arte seja reconhecida no Brasil e internacionalmente. “Quero fazer com que Tiago Olliver seja essa marca alegre, vibrante e que atinja o coração das pessoas de uma maneira única e especial”, finaliza.