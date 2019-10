A montes-clarense Nívea Alves de Almeida, de 40 anos, lança seu livro “Fragmentos de Mim”, em 6 de novembro, no Campus da UFMG. No dia 7, ela recebe o público para noite de autógrafos, na Livraria Nobel, no Montes Claros Shopping.

Nívea é mãe, administradora de formação, professora, palestrante e empreendedora. Atualmente, exerce um cargo público federal.

“Mas, sem sombra de dúvida, uma das coisas que mais amo fazer profissionalmente é escrever, e é no que eu pretendo me aperfeiçoar cada dia mais”, conta.

Filha de bibliotecária, Nívea escreve desde a infância sobre assuntos diversos, crônicas, poesias, dilemas e percepções, e aprendeu desde cedo a expressar suas emoções, experiências e opiniões através da escrita.

“As editoras sempre presenteavam minha mãe com exemplares adicionais e tínhamos uma estante cheia deles em casa. Dormia embalada por histórias e sonhava ser vários daqueles personagens presentes na literatura”, revela.

A OBRA

Seu primeiro livro, “Fragmentos de Mim”, reúne contos, dilemas e poemas cotidianos e é escrito em primeira pessoa. Sua temática central é o humano: seus sentimentos, emoções, ofícios, relações e dilemas. Está dividido em sete partes, por assunto: trabalho e ofício, amor, família, cotidiano e sociedade, dilemas, maternidade e poéticos.

“Fragmentos reúne 50 textos diferentes, selecionados entre os que produzi entre 2015 e 2019. Para concluí-lo e trabalhar os 50 textos, levei sete meses”, conta.

No início do próximo ano, a escritora concluirá sua tese do doutorado, que também se transformará em livro.

“Minha dissertação do mestrado já é um capítulo de um livro que será publicado nos próximos meses. A partir daí, minha pretensão é publicar um livro por ano, com temáticas diversas”, revela.

Lançamento do livro “Fragmentos de Mim”, de Nívea Almeida

Dia 6/11, na UFMG, Campus Montes Claros

7/11, na Livraria Nobel, no Montes Claros Shopping