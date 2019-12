De diversos grupos artísticos da cidade participarão da cantata natalina “É Natal no Museu”, que será realizadano Casarão do Museu Regional do Norte de Minas, da Unimontes, no próximo dia 20, às 19h.

Realizada pela Unimontes, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, a cantata contará com apresentações dos grupos Parafol-clórico Saruê, Teatro Universitário, Camerata de Violões, Coral Universitário Clarice Sarmento, Banda da Polícia Militar de Minas Gerais, Grupo CEM, Coral Canto do Guará e do barítono Roberto Mont’Sá.

“Será uma noite memorável, com apresentações de canções natalinas e teatro, representando o nascimento e vida do Menino Jesus. Contextualizamos os temas natalinos com a nossa cultura regional. O resultado é uma releitura desse período tão importante para os cristãos”, explica o professor e coordenador de Extensão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Unimontes e coordenador-geral da cantata, Igor Coimbra.

Além de celebrar as festividades do Natal, a cantata promoverá ação beneficente em prol das crianças e adolescentes do Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O acesso ao evento é mediante a doação de material escolar (caderno ou um kit com lápis, duas canetas e uma borracha).

Os convites já estão disponíveis no Museu Regional da Unimontes. No dia da apresentação, a retirada poderá ser feira a partir das 19h.