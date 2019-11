Já estão abertas as inscrições para o “Minas de Culturas Populares”, projeto lançado neste fim de semana pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) para valorizar e estimular as mais diversas formas de expressão da cultura popular mineira.

São três editais, que representam um investimento de R$ 2,5 milhões, por meio do Fundo Estadual de Cultura (FEC), voltados para projetos culturais de pessoas físicas e de prefeituras municipais ou entidades conciliadas.

O projeto foi lançado em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. O diferencial destes editais é o critério de distribuição dos recursos: cidades que tradicionalmente recebem menos investimentos públicos na área cultural têm mais chances de ser contempladas. Isso porque o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) também será levado em conta, ou seja, municípios com baixo IDHM pontuam mais na avaliação dos projetos.

O vice-governador, Paulo Brant, destacou que os editais são de fundamental importância por representarem um enfrentamento a um dos principais problemas da área cultural brasileira.

“Vamos descentralizar os recursos, que geralmente são destinados a atividades que têm mais visibilidade por estarem em localizações de destaque, como capitais e regiões metropolitanas. Os editais caminham nessa linha, de contemplar municípios que, na maioria das vezes, ficam de fora dos investimentos públicos”, disse.

O secretário Marcelo Matte explicou que este modelo de edital, com prioridade de premiação para municípios com baixo IDHM, é único no país. “Quando assumimos a secretaria, percebemos que 70% dos recursos de lei de incentivo eram distribuídos para BH, e os outros 30%, injustamente, para os outros municípios. Vamos reparar isso. Um município com baixo IDHM terá cinco vezes mais chance de ser contemplado”.

O secretário anunciou, ainda, a garantia de recursos para dois tradicionais festivais do Vale do Jequitinhonha: Festivale e MucuriArte. Para cada um deles serão destinados R$ 250 mil por meio da aprovação de emendas pelo Estado.

*Com Agência Minas

SERVIÇO

Editais “Minas de Culturas Populares”

1) Culturas Populares:

Iniciativas de artistas, mestres e profissionais (pessoas físicas) vinculados à cultura popular e tradicional visando promover, valorizar e fortalecer as expressões dos diversos grupos e manifestações da cultura popular, tradicional, urbana, afrobrasileira, indígena e outras. Total a ser investido: R$ 500 mil.

Modalidade: premiação

2) Nossa Cultura (pessoas jurídicas):

Destina-se aos órgãos ou entidades de direito público municipal, visando estimular a realização de projetos culturais, tais como mostras, festivais, exibições, circuitos de arte, festas populares e outros. Total a ser investido: R$ 1 milhão. Modalidade: convênio/repasse a municípios

3) Nossa Cultura (pessoas físicas):

Premiará artistas, produtores e demais profissionais para realização de concursos, mostras, feiras, festivais, festas populares. Total a ser investido: R$ 1 milhão. Modalidade: premiação

Inscrições: http://www.cultura.mg.gov.br/gestor-cultural/fomento/fundo-estadual-de-cultura