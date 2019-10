O livro “Flores do Sertão”, de Jasiel Freitas, será lançado no dia 22 de novembro (sexta-feira), na Primeira Igreja Batista de Montes Claros(Rua General Carneiro, 254). O autor, de 48 anos, nasceu em São Caetano do Sul (SP), mas se considera montes-clarense de coração. É licenciado em História e bacharel em Teologia.

O livro fala sobre como as mulheres brasileiras respondem ao chamado missionário. Fala sobre as resistências que enfrentam por serem mulheres, por serem solteiras, pela falta de formação adequada.

“É um romance com narrativas reais. São histórias que nos foram confidenciadas, e que, na verdade, é uma homenagem às mulheres missionárias. O enredo se passa no Nordeste brasileiro”, conta o autor.

Um dos relatos conta a história de uma garota que sai do meio rural para fazer o Ensino Fundamental e vai pela primeira vez a um circo, se apaixona pelo mágico e, o que seria diversão e fantasia acaba em uma grande desilusão.

“Aquela menina que foi ferida num circo tem, então, um encontro pessoal com Deus e recebe apoio de um casal de missionários. A partir daí, vamos apresentando histórias de outras meninas. Na verdade, o livro é um tributo a essas mulheres que têm a vida transformada pelo evangelho”, revela.

Jasiel reside atualmente em Iramaia, no centro-sul baiano, região das serras da Chapada Diamantina, na Bahia.

“Convido a todos para o lançamento do livro, especialmente as mulheres. Elas sempre tiveram um importante papel na história do cristianismo, colaborando com o fortalecimento e o crescimento da Igreja de Cristo na terra”.

Lançamento do livro ‘Flores do Sertão’

Dia 22/11, sexta-feira

Na Primeira Igreja Batista de Montes Claros (Rua General Carneiro, 254)