“Insustentável: Um Eco na Arte”, exposição itinerante que reúne 25 obras de artistas de 15 nacionalidades, pode ser apreciada até 29 de novembro, com entrada gratuita, no hall do Prédio 1, no campus-sede da Unimontes.

As obras que compõem a mostra fazem parte do acervo do Museu Regional do Norte de Minas (MRNM/Unimontes), doadas pelo Banco Bozano Simonsen.

A iniciativa é da Associação dos Amigos do Museu, em articulação com a direção e a curadoria. Segundo os organizadores, a exposição itinerante é o marco inicial das atividades da associação, criada com o objetivo de contribuir com o trabalho do Museu Regional na conservação do patrimônio histórico, da cultura e das tradições da região.