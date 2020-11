Para ser aprovada no MasterChef Brasil, a montes-clarense Nayara Bonin, de 34 anos, surpreendeu ao preparar um risoto de pequi com carne de sol. Hoje à noite, ela se apresenta no reality com pratos que ainda não foram divulgados.

O programa que vai ao ar nesta terça-feira (24), pela rede Bandeirantes, é apresentado por Ana Paula Padrão e tem sido uma importante vitrine para que novos chefes de cozinha ganhem projeção nacional.

No formato inicial, o show culinário exigia que todos os participantes se apresentassem semanalmente, em tarefas determinadas pela produção do programa. Mas, devido à pandemia de coronavírus, o reality ganhou novo formato e, agora, a cada semana oito novos competidores se apresentam e o vencedor é definido no mesmo dia. Por isso, Nayara terá quase que uma única chance para mostrar tudo o que sabe e conquistar os jurados.

Filha de professora e de um funcionário público, Nayara sempre gostou de cozinhar, mas nunca tinha pensado na gastronomia como profissão. Morou em Montes Claros até os 23 anos, onde formou-se em Fonoaudiologia na Funorte.

Logo depois, mudou-se para Boituva (SP), onde reside atualmente, trabalhou na Apae, casou-se, e é mãe de duas meninas.

“Parei de trabalhar assim que fiquei grávida da minha primeira filha, pois tive uma gravidez de risco, e resolvi me dedicar somente à família. Tive mais uma filha e foi aí que a dedicação na cozinha aumentou”.



RECEITAS

Ela conta que o despertar culinário começou quando familiares e grupos de mães passaram a pedir que compartilhasse suas receitas. Foi aí que percebeu que tinha “mão” e sensibilidade culinária e começou a postar algumas nas redes sociais.

Do mundo digital para o MasterChef, bastou um empurrãozinho. “Com um empurrão de amigos e família, resolvi me inscrever no MasterChef. Passei por algumas seletivas e fui selecionada. Esse ano, por conta da pandemia, o formato do programa mudou, entram oito participantes todas as terças-feiras e, no mesmo dia, fica decidido quem será o campeão”, revela.

Nayara diz que está muito tranquila e feliz por participar do programa que só trouxe a ela a certeza do caminho a seguir.

“Amo cozinhar, servir e compartilhar. O alimento traz todas essas sensações. Me sinto realizada e espero corresponder às expectativas de todos que torcem por mim”, afirma.

Para acompanhá-la e conferir as receitas, seu Instagram é @nayarambonin. Já quem quiser assistir à performance da norte-mineira no MasterChef, o programa vai ao nesta terça-feira, às 22h45, pela Rede Bandeirantes.