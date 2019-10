“Montes Claros tá no espírito e tá na alma. Na saudade ou no presente, partindo ou regressando, Montes Claros é paixão permanente. É caso grande de amor. A gente mora em Montes Claros e Montes Claros mora dentro da gente”. Este é um dos poemas do saudoso Georgino Júnior, que, como outros poemas de montes-clarenses, enriquecem o espetáculo “Flamenco en los Montes”, que será apresentado nos dias 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, no Centro Cultural Hermes de Paula.

O Pátio Flamenco foi idealizado pela bailarina flamenca montes-clarense Elisa Pires, em Belo Horizonte, em 2011. Em janeiro de 2016, suas atividades foram transferidas para Montes Claros. Desde então, a procura por esse estilo de dança na cidade não parou de crescer.

“Após 21 anos morando em Belo Horizonte, em 2016, voltei para minha terra natal, com o intuito de compartilhar com a população norte-mineira a arte flamenca. Estou dedicada, há mais de 17 anos, ao estudo da dança e tive o privilégio de estudar com os maiores maestros do Brasil e da Espanha”, conta Elisa Pires, que concedeu a seguinte entrevista a O NORTE.

O Pátio Flamenco está celebra quatro anos em Montes Claros. O que mudou neste tempo?

Por se tratar de uma arte nova na cidade, quando o Pátio Flamenco abriu suas portas em Montes Claros, todos os alunos inicialmente matriculados faziam parte das turmas que chamamos de iniciação à arte flamenca. Com o passar dos anos, com dedicação de todos os alunos que ali permaneceram, a escola evoluiu muito tecnicamente. Hoje, contamos com alunos iniciantes, intermediários e avançados. Anualmente, o Pátio Flamenco abre turmas para novos alunos que queiram iniciar seus estudos na arte flamenca.



Fale do espetáculo “Flamenco en los Montes”. Como surgiu a ideia?

“Flamenco en los Montes” homenageará minha cidade natal, Montes Claros, que, com toda sua rica cultura, seus poetas, cantores, artistas e moradores, acolheu e abraçou a chegada da arte flamenca por aqui. A união de culturas tão distintas aparece de maneira grandiosa, em um enlace, como em uma grande trama. Grandes nomes serão lembrados: Nivaldo Maciel, Godofredo Guedes, Beto Guedes, Tino Gomes, Georgino Junior, Plínio Ribeiro, o grupo folclórico Banzé e Catopés (através do folclore local), entre outros.



Quem são os profissionais que participam do espetáculo?

A coreografia e a direção geral são minhas. A guitarra e o cante flamenco estão a cargo do paulista Fernando. Na percussão está João Paulo Drumond, de Belo Horizonte. Luciano Cândido faz o sopro. A voz é de Rosa. Ana Pires, Flavio Murilo e Van Royo comandam os palmeros. E o Baile Flamenco fica por conta dos integrantes da Cia de Dança Pátio Flamenco e de alunas da escola Pátio Flamenco.

SERVIÇO

Local: Centro Cultural Hermes de Paula

Dias e horários: 28, 29 e 30 de novembro, às 20h30, e 1º de dezembro, 19h30

Ponto de Venda: Escola Pátio Flamenco Rua Dep. Antônio Pimenta, 241, São Luiz

Ingressos: Até 8/11: R$ 35/Após 8/11: R$ 45

Informações: (38) 99989-7210

Instagram e Facebook: patioflamencomoc