Já imaginou deixar o ambiente da sua ceia de Réveillon bonito e agradável ou criar peças decorativas pra lá de charmosas para aguardar a chegada de 2021? O lettering dá essa possibilidade de personalizar muita coisa. Dá para escrever o que você quiser e não precisa seguir um padrão ou ser regular. Hoje, está em alta o lettering em balões que dão um ar sofisticado a qualquer comemoração.

E, independentemente da data que está sendo comemorada, você personaliza a decoração com palavras e frases. No Natal, muita gente optou em escrever nas bolas das árvores o nome das pessoas da família e até versículos natalinos. Para o Réveillon, são muitas as ideias, como versículos sobre bênçãos para a família e a casa.

O montes-clarense Filipe Freire, de 30 anos, é designer de interiores e historiador de formação. Na música, fez cursos específicos de canto e estudou durante oito anos no Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez (Celf). É um expert quando o assunto é lettering.

“O desenho está na minha vida desde muito cedo. Sempre gostei de papel e, por onde eu ia, minha mãe costumava levar papel e caneta. Era uma forma de me manter comportado nos lugares. Cresci vendo meu irmão passando tardes desenhando com os amigos, era o hobbie deles, e isso me influenciou muito. Na escola, eu tinha uma certa fissura por ter uma escrita bem desenhada, meus cadernos eram muito organizados, e já aconteceu várias vezes de professores pedirem um caderno meu no final do ano para usarem como plano de aula no ano seguinte”, conta.

Ao longo do tempo, o artista foi desenvolvendo essa habilidade em escrever de forma livre, criando suas próprias fontes. Até que um dia se deparou com a técnica do lettering, que era exatamente o que ele já fazia. “Comecei a estudar a respeito e aderindo a essa arte, que virou febre no mundo todo. Estou completando cinco anos de trabalho profissional com o lettering, mas nunca deixou de ser um hobbie, e costumo até dizer que é terapêutico”.

Para Filipe, as possibilidades do lettering são infinitas. Numa decoração de ano novo, ele cabe em tudo. Os painéis também são uma boa pedida, pois cabe usar frases que remetam à família, boas festas, mensagens de esperança e bênçãos, e dão um belo fundo para fotografias.

“Eu amo o fato de que o lettering torna tudo muito personalizado, porque cada escrita é única, e é feita de acordo com as informações que recebo dos clientes, fazendo com que fique a cara deles ou de sua festa”, diz.

Para acompanhar o trabalho de Filipe, basta segui-lo: @ideiasnaparede que está no Facebook e Instagram.