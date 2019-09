Quem foi ao show de Jon Bon Jovi, ontem, no Allianz Parque em São Paulo curtiu muito. O público cantou os hits “Always” “Livin’ On A Prayer”. Mas quem roubou a cena, foi a modelo montes-clarense Micaelly Pinheiro que aproveitou para dançar “Bed of Rose" agarradinha com o astro.

“Foi incrível”! Tudo aconteceu de forma natural. Deus sempre esteve ao meu lado e sabia do meu grande sonho, do meu amor pela banda e admiração pelo Jon. Eu estava na lateral, em frente ao palco e me chamaram. Na hora eu fiquei plena e só pensava: "Meu Deus, é agora que vou abraçar e dar um cheiro no Jon”... (risos).

A modelo disse ao Norte que após o show, todos queriam fotografá-la, além conceder entrevistas para alguns jornais e sites. “Eu não conseguia sair do lugar, começava a andar e as pessoas me paravam”... (risos).

Confira o vídeo: