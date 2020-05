A canção “Trem Bala”, de Ana Vilela, ganhou o coração de todos e de maneira especial, das mães. A letra fala de amor, de coisas simples, além de deixar clara a fragilidade da vida e a rapidez com a qual ela passa e muitas vezes não percebemos.

Um dos trechos diz assim: “Segura teu filho no colo/Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui/Que a vida é trem-bala, parceiro/E a gente é só passageiro prestes a partir...”



Dia das Mães é para ser comemorado todo dia e, mesmo em tempos de isolamento social, é possível se comunicar através de chamada de vídeo e, quem sabe, até homenageá-la cantarolando uma canção.



E para aqueles que fazem questão de presentear, é possível, mesmo com as lojas fechadas. Comerciantes apostam no delivery e em vale-presente para que ela não fique sem um mimo. Apresentamos algumas sugestões que irão alegrar o coração de cada uma das mamães, como um cartão-presente, flores, artesanato, sapato e bolsa. Feliz Dia das Mães!

Já pensou em dar um presente que deixe sua mãe mais bonita?

O cartão-presente do Studio 129 oferece serviços como um sistema cronológico de argila branca com restauração, nutrição capilar e desintoxicação do couro cabeludo, além de corte e escova. A compra do cartão pode ser feita pelo telefone (38) 3221-8745 ou pelas redes sociais do studio. A troca por serviços deve ser feita de acordo com a disponibilidade da unidade localizada no bairro Ibituruna. Depois desse isolamento, ela vai desfilar com os cabelos lindos e saudáveis.



Variedades de espécies agradam a todos os gostos

Presentear com flores demonstra afeição, embeleza o ambiente e traz esperança. Neste Dia das Mães, nem todos estaremos juntos. Mas a pandemia não impedirá que demonstremos nossos sentimentos. “Recomendamos lírios, orquídeas e tulipas. Cada flor tem sua essência, cada mãe tem sua beleza. Ambas têm paixão”, diz o decorador e empresário César Costa, proprietário da Jimas Flora, localizada na rua Dr. Mário Veloso, no bairro São Luiz. Peça pelo delivery através do telefone (38) 3212-2039 ou 99238-6066.

Selecionamos aqui ideias de artesanato de Aidê Lopes

Que tal presentear a mamãe com os bordados em ponto cruz, combinando bordado com barrado, jogo americano e kit de passar roupa? A artesã Aidê Lopes trabalha com artefatos, desenhos feitos sobre pano com agulha, linha ou fio. Faz da sua vida um mundo novo de beleza e prazer. Suas peças poderão ser encontradas através do telefone (38) 99191-1229. Para conhecer mais trabalhos é só acompanhá-la nas redes sociais @marlisabolsasartesanal



Para deixar ela linda e na moda

Neste Dia das Mães, longe ou perto, celebre quem sempre esteve com você.

Você escolhe o presente da sua mãe e a CS Club Montes Claros entrega onde ela estiver. São opções incríveis de presentes em várias faixas de preços.

O atendimento delivery é através do WhatsApp (38) 99840-4940 ou pelo @csclubmontesclaros no Instagram. Ou também pelo sistema especial drive thrue que o Montes Claros Shopping está fazendo neste período de Dia das Mães.

Afeto temperado com doce

Quem não gosta de receber uma cesta cheia de guloseimas? A proposta da Tião Doces é levar às mães amor em forma de doce. Neste ano, a novidade são as caixas de MDF personalizadas com frases inspiradas nas mamães com produtos de destaque do cardápio.



A Tião Doces está no mercado há quatro anos. Iniciou com o pastel de leite ninho e foi o primeiro a vender o produto em Montes Claros. Foi durante um período o carro-chefe da doceria.



“Com o tempo foram surgindo outros produtos: copo cake, pote da felicidade, palha italiana, picolé de Nutella, cone trufado, casaninho, entre outros”, diz Tião. Quem quiser se deliciar, basta entrar no Instagram @tiãodocesgourmet ou pelo WhatsApp (38)99100-2198. É só acessar o menu do dia e a equipe entrega no conforto da casa do cliente. Atendem também no Ifood. “Nosso propósito é levar amor e prazer a todos com nossa forma personalizada de trabalho. Nossos produtos são 100% artesanais”, diz.