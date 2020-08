As plataformas digitais serão palco para a comemoração dos três anos da Orquestra & Coro Ímpar. Embora não seja o melhor cenário, vez que, segundo o violinista e maestro Dennis Schekman, criador do grupo, a alegria dos músicos está no contato direto com público, levando a boa música para as pessoas e realizando sonhos em casamentos.

“Esperamos que a pandemia acabe logo, para que assim possamos voltar a produzir eventos novamente e poder sentir a energia e a alegria do público”, observa o maestro.

“Mas estamos felizes, porque recebemos um convite para o próximo ano, para dirigir a Ópera Le Nozze de Fígaro, composta por Amadeus Mozart, em Belo Horizonte. Com essa oportunidade farei de tudo para levar a primeira ópera para Pirapora”, celebra.

Apesar dos percalços impostos pela pandemia, a orquestra tem muito a comemorar. Atualmente, há cinco bases oficiais: uma em Belo Horizonte, outra no Rio de Janeiro, a terceira em São Paulo e por fim, Goiás e Argentina. O grupo pretende transmitir pela internet um mini-concerto no fim do mês, via Instagram, marcando mais um ano no mercado.

“A orquestra surgiu de um sonho e de uma necessidade de ter a minha própria orquestra, para tocar em casamentos e eventos. Me inspirei no trabalho do maestro André Rieu, que sempre foi minha referência no violino”, conta o maestro.



SONHO

Há seis anos, Schekman saiu de Pirapora e escolheu Belo Horizonte para alçar voos maiores. “Comecei a fazer amizades no ramo da música, montei a minha primeira base em Belo Horizonte, e logo ficamos conhecidos no ramo de eventos, por inovar no mercado”, relembra.

Ainda segundo o maestro, por conta da procura de noivas e fornecedores de outros estados solicitando o serviço dos músicos, eles decidiram ampliar e montar outras bases da orquestra. Com a ajuda de amigos músicos que já atuam em outros estados, foi possível atender a demanda.

Natural de Pirapora, Schekman passou, então, a residir em Belo Horizonte, onde tem uma demanda maior e de onde é mais fácil administrar as demais bases. Mas o sonho, que agora é realidade, entrou na vida dele aos 5 anos de idade, quando os pais o matricularam nas aulas de piano e canto com a professora Maria Eliza Alckmin. Aos 13, ele se interessou pelo violino, ao ouvir a apresentação do maestro e violinista André Rieu, em um DVD presenteado pelo pai. Foi então que percebeu a descoberto de sua vocação: música. Decidiu então se aprofundar e foi estudar no CELF- Conservatório Lorenzo Fernandes, em Montes Claros, depois no Palácio das Artes e Fundação de Educação Artística, em Belo Horizonte.

“Quando me apaixonei pelo violino, meu pai me deu um para começar a tocar. Como eu já sabia de teoria musical, comecei a estudar sozinho e logo consegui passar na prova do Conservatório Lorenzo Fernandes, em Montes Claros. Estudei por seis meses, depois fiz aulas por Skype com o imperador dos violinos, Cezar Tardony, de São Paulo. Então, me mudei para Belo Horizonte e consegui uma bolsa para estudar violino e percepção musical na Fundação de Educação Artística”, conta.

A partir da descoberta da vocação e do amor pelo violino, veio o sonho da orquestra e passo a passo ele foi construindo uma carreira sólida. Com seu sonho realizado, ele partiu para realizar os dos clientes, que o procuram em busca da musicalidade perfeita para os momentos das especiais da vida.

Para acompanhar o trabalho da orquestra, é só seguir nas redes sociais:

Instagram- @orquestraimpar

Facebook- Orquestra & Coro Ímpar BR