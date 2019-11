O Mini Festival Experimentalize será realizado neste domingo (3), no Studio 129 (Avenida Norival Guilherme Vieira, 129, Ibituruna). Temas relacionados à área da psicologia humana serão debatidos de maneira leve e descomplicada, fazendo com que o público presente sinta as sensações e alegrias que o campo artístico proporciona. No palco, artistas apresentarão números musicais, exposições, mini palestras, intervenções artísticas e afins. A entrada é um quilo de alimento não perecível ou um livro.

Flores para a Educação

A exposição “Primavera: Flores para Educação” pode ser visitada até 20 de dezembro, no prédio 5 do campus-sede da Unimontes. A mostra reúne pinturas e gravuras de artistas brasileiros como Sílvio Oppenheim, José de Souza Estêvão, Wilma Sedys, Paulo Penna, Márcia Freire, Toninho de Souza, Inos Corradin, entre outros. As obras são figurativas e retratam temas florais, vasos, frutas – elementos do gênero natureza morta. A entrada é gratuita.

Festa Sambow é hoje

Música para todos os públicos, nos gêneros MPB, pagode, eletrônica, sertaneja e outros, poderá ser apreciada hoje (1º), véspera de feriado, na Festa Sambow, no Empório da Serra (Rua Noventa e Nove, 500, bairro Ibituruna, partir das 23h. Vão subir ao palco para alegrar o público: Dioliver, Two Night do Samba, Deixa Virar e DJ M.Gerald. Informações pelo telefone: (38) 9 9940.3139.