“Casamentos Transformados” já pode ser acessado em e-book. O livro é uma análise de textos das Escrituras, especialmente de Efésios 5.21-33, e detalha, a partir da visão do autor, aspectos fundamentais para um relacionamento conjugal sólido.

Tendo como base os princípios bíblicos, o autor apresenta o conceito de casamento, o papel do marido e o papel da esposa, e leva os leitores à reflexão quanto aos compromissos que o casal deve assumir e ainda, como buscar caminhos para evitar crises e conflitos e desenvolver uma boa comunicação no lar. Em entrevista a O Norte, Wendell fala mais sobre o livro, carreira e missões.

Sobre o livro “Casamentos Transformados”, quando foi realizado o lançamento?

O livro nasceu a partir de um sermão pregado em uma igreja de Montes Claros. Algumas mulheres me pediram para pregar sobre o tema “casamento”, especialmente “o papel do marido”. Acredito que algumas delas lidavam com problemas relacionados à passividade do esposo na liderança da família. O livro, portanto, é uma ampliação deste sermão, extraído do texto de Efésios 5.21-33. Resolvi lançá-lo apenas como e-book neste primeiro momento.

Por que escrever um livro sobre casamento?

A escolha do tema foi circunstancial, em razão de pedido específico, como mencionei. Todavia, entendi que o assunto deveria ser ampliado. Em tempos pós-modernos, a compreensão de algumas esferas sociais, como a família, por exemplo, é bastante equivocada e esvaziada, se comparada com o que a Bíblia ensina. Então, sempre é muito pertinente retornar aos fundamentos da Palavra de Deus, a fim de verificar como ela pode nos orientar sobre isso. O casamento é uma aliança, um compromisso, uma instituição criada por Deus e, portanto, deve ser vivido à luz de seus princípios.

Os pedidos de divórcio cresceram na pandemia. Recentemente numa live, o senhor tratou sobre o tema, perpassando pela paciência e a humildade. Fale-nos sobre essa percepção do senhor.

As pessoas se divorciam, basicamente, por um motivo: elas não veem o casamento como um compromisso perpétuo, mas apenas como uma aposta – se der certo, ótimo; se não, a gente parte para outra. Geralmente, a premissa das pessoas é “ser feliz”. Então, a ideia é que se eu não estiver feliz no casamento eu me divorcio, já que “o importante é ser feliz”. Mas o que Deus determinou é que eu devo “fazer o outro feliz”. Se eu me concentro no outro e não em mim mesmo, o casamento tende a ter maior sucesso. O que Deus requer é que tanto o marido quanto a esposa escolham direcionar suas atenções para o outro.

Para que eu tire o olhar de mim mesmo e me concentre no outro é necessário ter humildade. É ela que me permite ver o outro como superior a mim mesmo. Mas para lidar contra a nossa presunção é preciso muita paciência. Além disso, eu preciso também desenvolver paciência em relação ao outro, sabendo que ele é pecador e que está em processo de mudança assim como eu também estou.

O que sustenta um casamento?

Eu creio que é o compromisso da aliança estabelecida com base no amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele pautado na obediência. Jesus Cristo nos ensinou o seguinte: “Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos” (João 14.15). Então, a forma autêntica de amar é obedecer ao que Deus prescreveu. Deus me mandou amar a minha esposa e cuidar dela para sempre, então devo me esforçar para fazer todos os dias.

Deixe um recado para os casados

As Escrituras nos ensinam que amar é uma decisão e não um sentimento…

