Nesse período de isolamento, o estudante do 6º período de medicina e empreendedor Gabriel Felipe Silveira Ferreira, de 21 anos, tem apostado em novas ideias para melhorar e ampliar o seu negócio de livros. Ele é o criador do Livros630, página que aproxima as pessoas de todos os tipos de gêneros literários.

Na loja do jovem, é possível encontrar clássicos brasileiros e mundiais, livros de autoajuda, romances modernos e de época, biografias, dentre outros. As obras são vendidas a preços que cabem em qualquer bolso, permitindo maior acesso ao universo literário.

“Tenho realizado algumas estratégias de marketing para que o Livros630 tenha maior visibilidade”, afirma Gabriel. Ele conta que a ideia surgiu pelo sonho de criar um negócio focado para os leitores de Montes Claros, um canal que facilitasse e proporcionasse uma experiência tranquila e segura no “novo normal”.

“O isolamento social me proporcionou o tempo necessário para construir uma ideia concreta do Livros630, bem como avaliar as oportunidades de empreender em uma situação de recessão. Desde março pude avaliar os novos hábitos de consumo durante a pandemia. Vi que houve um aumento nos empreendimentos digitais”, revela.

Assim, por meio das redes sociais e fazendo os serviços de marketing de forma autônoma, o estudante deu início às atividades do negócio em agosto do ano passado.

“O principal foco do Livros630 é poder despertar o interesse pela leitura e facilitar que os leitores adquiram livros físicos novos e seminovos de uma forma mais rápida e segura”, conta.

FUNCIONAMENTO

No Livros630, os leitores de Montes Claros podem reservar os livros via rede social no Instagram (@livros630). Após reservado, é possível buscar o livro diretamente com Gabriel e efetuar o pagamento no momento da entrega.

O endereço é praça Honorato Alves, no Centro da cidade, aos sábados de 14h30 até 16h30.

“O sábado foi escolhido justamente pelo atual cenário de pandemia, sem aglomeração, sendo somente atendidos os clientes que estejam com máscara. Todos os livros seminovos são higienizados antes de serem vendidos. Fico à disposição para sanar qualquer dúvida, assim como explicar a possibilidade de colocarem seus livros usados para venda no Livros630”, diz.

Quem quiser também pode optar pelo pagamento on-line, por transferência bancária e, neste início de ano, Gabriel começou a usar o Pix.