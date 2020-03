O montes-clarense Leandro Martins de Miranda, de 34 anos, expôs seus trabalhos recentemente no Ateliê/Galeria Felicidade Patrocínio. Preocupado com a pandemia de coronavírus, mas sem perder o foco, o artista aguarda para ministrar, em breve, o curso de pintura e desenho no ateliê, localizado na rua São José, 293-A, bairro Santo Expedito.

“A exposição foi bem-sucedida. Felicidade Patrocínio, proprietária do ateliê, apreciou meu trabalho pela internet e entrou em contato comigo, até que nos conhecemos pessoalmente. Agora vou produzir obras surrealistas, dar sequência com o trabalho com marionetes, pintura e investir em robótica”, diz.

O artista utiliza desenho técnico, marcenaria e cenotécnica para produzir marionetes. Técnicas de pintura direta “Alla Prima” e camadas na pintura a óleo. Também utiliza pintura acrílica, desenho figurativo e técnico. “Gosto muito de aplicar perspectiva e trabalhar o jogo de sombra e luz”, conta.

Quando criança, Leandro era muito agitado e hiperativo. Aos 10 anos, a mãe notou seu talento e percebeu que ele gostava muito de desenhar personagens animados e dinossauros.

“Eu falava sempre sobre dinossauros e os desenhava persistentemente. Então minha mãe me matriculou em aulas de pintura. Fiz durante alguns meses, mas parei por causa do cheiro do solvente usado para limpar os pincéis porque me causava dores de cabeça”, conta.

Mesmo assim, nunca se afastou das artes. Tem proficiência em todas as linguagens artísticas. E se considera hiperativo. “Penso em artes o dia inteiro e sempre estou lendo ou aprendendo procedimentos técnicos que exigem muita introspecção e aplicação prática. Sou muito prático, então gosto muito de conhecimento técnico”, diz.

Leandro gosta de ler sobre a propriedade dos materiais, reologia dos materiais de pintura, propriedades dos pigmentos como permanência, transparência e opacidade, sistemas mecânicos e técnicas de cenografia para o teatro. E ainda sobre técnicas de animatrônicos utilizados no cinema e na TV.

“A minha parte teórica não se restringe apenas aos aspectos históricos, gosto de entender necessariamente como um determinado artista chegou de forma prática a um resultado pictórico do seu trabalho visual”, conta.

Para conhecer melhor o artista basta seguir o Instagram leomartinsoriginal, além do canal no YouTube intitulado “Arte Brutal”, que posta alguns de seus trabalhos e tutoriais.

Leandro é formado em Artes Teatro (licenciatura) e pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior. É apaixonado pelo Giramundo Teatro de Bonecos, Rembrandt, Stan Winston, Jim Henson, Leonardo Da Vinci.