A cantora montes-clarense Lúcia Muniz, que participou da edição do The Voice Kids 2018 e foi finalista do The Voice Brasil 2019, realiza uma live nesta terça-feira (2), a partir das 17h, pelo YouTube.

No repertório, o lançamento das músicas “Tão Longe e Tão Perto” e “Pedras e Carvões”, que fazem parte do EP da cantora, que conta ainda com covers de músicas do rock que fizeram sucesso nos anos de 1990 e 2000. Dentre as bandas estão Linkin Park, Nirvana, The Cranberries, System of a Down e outras.

Depois da participação no The Voice Brasil 2019, Lúcia se mudou para o Rio de Janeiro, mas, em meio à pandemia, decidiu voltar para Montes Claros.

“Fiquei isolada com meu pai, durante três meses, sem poder viajar para o Rio para visitar minha mãe. Foi um momento muito difícil para todos nós, com preocupação com a saúde de nossos familiares e amigos”, conta.

Mas, em meio às dificuldades trazidas com o avanço da pandemia do novo coronavírus, a cantora compôs “Tão Longe e Tão Perto“, que retrata os desafios que muitas pessoas enfrentaram e ainda enfrentam nesse período em todo o mundo.

“Nessa pandemia, acho que todos nós percebemos e começamos a dar mais valor às coisas mais simples da vida. Saudade de dar um abraço, um beijo, de ter contato com as pessoas que você ama e liberdade de ir e vir sem se preocupar em respirar sem máscaras”, conta Lúcia.



PALCO VIRTUAL

A live será realizada com a banda da cantora, formada pelos músicos Saulo Guilherme Oliveira Alquimim na guitarra, Olliver Christopher Soares Rocha no baixo, João Paulo Albuquerque no teclado e Aurélio na bateria.

Você pode acompanhar a live de Lúcia Muniz através do Instagram “@luciamunizof” e também pelo canal no Youtube “Lúcia Muniz Oficial”.