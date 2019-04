A Academia Feminina de Letras de Montes Claros promove o lançamento e a noite de autógrafos do livro “Tocando Ethan: Fifty Nine Black Roses # 1”, de Nannah Andrade, na próxima segunda-feira. Uma das mais jovens integrantes da AFL-MOC, a autora traz no currículo outras cinco obras, número que chama a atenção considerando que Nannah mal entrou na casa dos 30 anos.

Nannah nasceu em Montes Claros em 1987. Formou-se em 2009 em Letras/Inglês pela Unimontes. Começou a escrever em 2011. Tem dois livros na Amazon em co-autoria com Luh Costa e três obras solo publicados de forma gratuita no Wattpad: “No Calor do seu Abraço”, “Segunda Chance” e “Não imaginei que seria você”. Trabalha como professora de Inglês na Escola Estadual Professor Alcides de Carvalho (Polivalente) desde 2016. Considera-se uma leitora assídua.

A respeito do livro que será lançado agora, Nannah revela que se trata da história de uma banda de rock. “‘Tocando Ethan’ é o primeiro volume de uma série de cinco livros chamada ‘Fifty Nine Black Roses’. A série conta a história de uma banda de rock. Cada livro fala de um integrante dessa banda. O primeiro é a história de amor de Ethan e Audrey e fala sobre descobrir um sentimento, arriscar a sorte e saber lutar batalhas enfrentando todas as dificuldades que aparecem. Tem um pouco de drama, algum sofrimento, risos e muita cena quente”, descreve a autora.

O lançamento será na Biblioteca do Autor Montes-Clarense “Maria das Mercês Paixão Guedes”.

Nannah Afirma que se sente privilegiada por pertencer à Academia. “A AFL Montes Claros é um lugar de grande aprendizagem. Dividir um espaço e uma convivência com autoras como Amelina Chaves é maravilhoso”, declara.