Com o tema “Emanuel – Deus Conosco”, o Especial de Natal produzido pela Igreja Batista Esperança (Ibev) acontecerá neste domingo (20), às 19h, na avenida Crisantino de Almeida, 590, bairro Vargem Grande II. O evento tem como objetivo levar uma mensagem de amor e esperança às pessoas e arrecadar alimentos e brinquedos para o Natal das crianças do Projeto Isac.

“A programação será predominantemente musical. Mas teremos uma mensagem oportuna, pelo pastor Leonardo, e, em tudo, destacando o tema ‘Emanuel – Deus Conosco’. Realizaremos dois cultos, um pela manhã e outro à noite, que serão transmitidos pelo nosso canal”, diz André Luiz Carneiro Souza, que está há mais de um ano na liderança do Ministério de Louvor.

Serão ao todo dez músicas, cuidadosamente selecionadas, tanto pelas letras quanto pela qualidade instrumental, com participação do ministério de dança e do coral infantil, sempre apontando para o tema central.

“No intervalo de cada canção, teremos uma curta mensagem ligada ao tema de cada canção. Será um culto diferente, leve, para ser apreciado com um ambiente tranquilo e cheio da presença de Deus”, revela.



ESPERANÇA

O pastor Leonardo Azevedo conta que em um ano com tantos obstáculos e medo, a fé e a arte são instrumentos que darão paz e confiança em dias melhores.

“O papel da igreja nestes dias é de fundamental importância, no sentido de nos dar esperança e mostrar que não estamos sozinhos e desamparados. A celebração será atípica e, por isso mesmo, muito especial. Mesmo nas grandes provas e tribulações, como nesta pandemia, é importante encontrar maneiras de vivenciar a esperança, e ela tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Neste domingo, além de assistir a um bom espetáculo, experimentaremos de um ambiente propício para reconectar com quem somos e com nossos sonhos. Abraçamos também o Projeto Isac, que é voltado para alcançar crianças em situação de vulnerabilidade social, revelando que Deus Conosco é um Deus de perto, de cuidado, e que abraça a todos os seus filhos”, conta.

A apresentação é aberta ao público mediante agendamento. Quem quiser acompanhar pelas redes sociais, basta acessar o canal da igreja no YouTube.

Coordenadora do Projeto Isac, Detinha Aquino ressalta que muitas famílias atendidas estão muito carentes, principalmente de alimentos. “O socorro não pode faltar. Por isso, agradecemos de coração toda a igreja e os amigos que têm abraçado essa causa”.

ESPECIAL DE NATAL

ONDE: Ibev – Igreja Batista Esperança e Vida

QUANDO: 20/12/2020

HORÁRIO: 19h