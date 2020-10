O roteiro de “Conversos, Café & Livros” fala de um jovem que abre uma livraria no Corredor Cultural, importante cartão-postal em Montes Claros, e passa por toda sorte de situações na tentativa de vender seu primeiro livro. O interessante é que a livraria existe mesmo. Só que em novo endereço: rua Raul Corrêa, 280. E eles estão trabalhando com delivery de livros durante a pandemia.

A websérie é a primeira produção de Pablo Rios, natural de Três Pontas, no Sul de Minas, mas que reside em Montes Claros desde 2013, quando veio para estudar Ciências Sociais. Depois de formado, o jovem acabou ficando na cidade, onde trabalha com um café-bar e livraria, o Conversos.

Para a primeira temporada, foram usados apenas uma câmera e um microfone. A realização foi feita através das colaborações de amigos e clientes que se aventuraram como atores, produtores e cinegrafistas, sem receber nada em troca. Como a livraria realmente existe, a equipe não precisou montar cenário, o que facilitou a produção.

“Essa foi nossa primeira produção. Demoramos seis meses entre a produção de roteiro, gravação e edição, mas o Cozinha Gráfica, canal do YouTube em que a série é divulgada, já produzia outros vídeos”, conta Pablo

O Cozinha Gráfica é um projeto de extensão da Unimontes, coordenado pelo professor Lucas Carvalho. O objetivo é produzir arte e conteúdo sobre arte, democratizando essa produção pela internet. Tem um Canal no YouTube com a websérie e vídeos com entrevistas com artistas, e também um braço dedicado à pesquisa e produção de quadrinhos.

“Conversos, Café e Livros foi um dos maiores empreendimentos do Cozinha Gráfica, pela complexidade que envolve uma produção audiovisual seriada. É provavelmente a primeira websérie inteiramente produzida em Montes Claros e traz o perfil da região, mesclando humor e literatura na atmosfera quente do sertão norte-mineiro”, diz o professor.



EPISÓDIOS

A primeira temporada é composta de nove episódios de curtíssima duração que contam uma jornaa completa, mas que podem ser vistos individualmente. São três introdutórios, um de passagem e cinco interligados que levam ao final da série. “A maioria das histórias contadas na série retrata ocasiões reais vividas no cotidiano da livraria”, revela.



SINOPSE

O jovem Pablo investiu todas as suas economias para abrir uma livraria na cidade de Montes Claros, o “Conversos, Café e Livros”. O estabelecimento tem de tudo: cafezinho expresso, obras de arte e livros da variedade de Guimarães Rosa a Fernando Pessoa. Agora seu grande desafio é conseguir vender o primeiro livro.

Confira: http://www.youtube.com/cozinhagrafica