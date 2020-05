A cantora e instrumentista Gabi Alves, de 24 anos, é uma das atrações do mês de junho, em Montes Claros. Ela convocou um time de músicos para acompanhá-la em uma live solidária, promovida pelo Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O show acontecerá no dia 6 de junho, sábado, no canal do YouTube.

Devido à pandemia do coronavírus, o público não terá a festa junina tradicional da instituição, com barraquinhas, como O NORTE mostrou na edição de ontem. Mas, além de poder pedir os quitutes através do iFood e pelo WhatsApp, com entregas delivery e drive thru, vai curtir shows de qualidade.

“Preparamos algo bem bacana para todo mundo que vai assistir e nos prestigiar. Meus músicos irão comigo. Não é porque é barraquinha que o show não tem que ser caprichado”, conta Gabi.

No repertório, a cantora apresentará os sertanejos atuais e antigos. Um pouco de tudo para agradar a todos. Entre as músicas, “Eu vou beber”, trabalho de sua autoria, e outras releituras de Marília Mendonça, Naiara Azevedo e Gusttavo Lima.

Durante o distanciamento social, que é a ordem que impera durante a pandemia do coronavírus, a cantora tem aproveitado o tempo para renovar as ideias.

“Antes da pandemia, a gente fazia, em média, de 25 a 30 shows no mês, em Montes Claros e outras cidades e estados. Tenho usado esse período agora para pensar como lidar com tudo isso, interagir com meu público, para que não se esqueçam de mim e sempre motivar minha equipe, lembrando a ela que não estará sozinha nesse barco em alto mar”, conta.

ENTREGA

Na música, Gabi afirma que aprendeu tudo sozinha. Aos 11 anos, ganhou o primeiro violão, começou a tocar e também a cantar sem qualquer ajuda. Aos 21, ainda não cantava profissionalmente, pois cursava faculdade e trabalhava em uma multinacional.

“Tinha a música como hobby. Mas aí tive uma oportunidade de cantar com uma cantora de nível nacional. Depois disso, tudo mudou. A música me abraçou de um jeito que eu tive que me entregar 100%. Depois disso foram só bênçãos e conquistas, até chegar aqui. Muitas coisas boas aconteceram, e minha carreira cresceu muito em três anos”, conta.



Live em prol do Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Dias: 5, 6 e 7 de junho, sábado

Onde: YouTube

Atração: Gabi Alves (atração do dia 6/6)

@eugabialvesoficial Contato: (38) 99996-5856