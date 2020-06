O cantor e compositor montes-clarense Fillipe Alves Freire, um multiartista, lança na próxima segunda-feira (22) o EP “Fiquei pra Titio”, seu primeiro trabalho solo após 12 anos de carreira. Projeto biográfico, o EP se baseia na vida, a partir de observações, mas, sobretudo das experiências com os três sobrinhos – Clara, André e João. O Fiquei pra Titio reúne três canções, cada uma delas, exclusivamente, para um dos sobrinhos.

“Venho compondo essas músicas desde 2014, com o nascimento de Clara, a primogênita. Dei continuidade em 2015, com o nascimento de André, e, por fim, em 2018, fiz a última com a chegada de João”, conta.

Para o músico, esse primeiro projeto solo carrega muito significado, tem uma carga emocional intensa e é fruto da sua convivência com pessoas que ama muito.

“É um projeto familiar que agora quero tornar público, através da parceria com o produtor Saulo Leony. Juntos, temos trabalhado na construção da ideia de músicas exclusivas, que é a produção de música só sua, ou ainda, de uma música para você presentear alguém, Essa música é personalizada, pois está baseada em suas experiências ou no seu sentimento por/com alguém”, explica.

Fillipe também pretende fazer deste projeto uma fonte de inspiração para as famílias, para que haja mais sensibilidade, afetividade, atenção aos pequenos detalhes, observação das características mais peculiares daqueles com quem se convive, diariamente, dentro do lar (e de forma ainda mais intensa durante essa pandemia).

“Se conheçam mais!”. Essa, segundo ele, é a principal mensagem do Fiquei pra Titio.

NOVOS PROJETOS

Após o lançamento do EP, o músico vai continuar divulgando canções autorais em forma de singles nas plataformas digitais, para que as pessoas tenham contato com as músicas que fez e faz em suas vivências em outros setores, como a igreja.

“Tenho algumas músicas de adoração e conteúdo bíblico, que podem ser inseridas no ambiente congregacional através dos Ministérios de Louvor”, diz.

O desejo do artista é que todo o conteúdo também seja lançado no YouTube no dia 22, mas pode acontecer de ser disponibilizado por lá alguns dias depois, pois o conteúdo de vídeo ainda está sendo gravado e editado.

“Convido a todos para me seguirem no Instagram, onde compartilho todas as informações em primeira mão”.

O ARTISTA

Fillipe Alves Freire começou a ter contato com os instrumentos musicais a partir dos 9 anos, no Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez (Celf), onde estudou piano por vários anos. No entanto, o canto sempre recebeu mais atenção, mais dedicação do artista.

E o amor pela arte vai além. Fillipe também é ilustrador e tem um projeto chamado “Ideias na Parede”, que trabalha com o Lettering e Chalkboard, a arte de desenhar letras e criar composições em quadros de giz ou em paredes de ambientes comerciais e residenciais.

Por causa desse projeto, acabou se formando em Design de Interiores. “A formação me dá credencial para fazer essas intervenções em ambientes”, afirma.

Para quem pensa que acabou, tem mais! Fillipe ainda atua como ministro de Louvor na Igreja Batista da Paz de Montes Claros, trabalho que afirma amar incondicionalmente. “Lá, eu auxilio na condução de ministérios, desenvolvo vários projetos com a igreja ao longo do ano, inclusive musicais, quando posso repartir meus conhecimentos”, diz.

Quem quiser mergulhar no mundo desse multiartista, basta segui-lo nas redes sociais. O convite ele já fez!

Instagram: @fillipefreire

Youtube e Facebook: Fillipe Freire