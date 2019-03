O cantor Cassiano Alves, 32 anos, está com a agenda lotada para o fim de semana em Montes Claros. Na programação, shows no Bar do Alex no bairro Planalto, e no Djalma Bar, no bairro São Judas, entre outros espaços da cidade.

Além de cantor, compositor, Cassiano estuda violão e vai apresentar um repertório bem eclético, com sertanejo, forró e ‘modão’.

O músico passou a infância com família, que é apaixonada por música, em Grão Mogol, Norte de Minas, cidade conhecida pelo potencial turístico e cultural.

“Comecei com uma banda de forró (de garagem com primos e amigos), fazendo pequenos eventos, e fui convidado por uma banda daqui de Montes Claros para gravar um CD (banda Tarraxinha de Prata, que hoje não existe mais)”, conta.

Com as portas abertas, o cantor seguiu para Rondônia, Norte pais. Em Porto Velho, capital do estado, ele permaneceu um bom tempo com a banda Mandanellas, criada por em parceria com um empresário da cidade. Na sequência atuou por quatro anos na banda Cacau com Rapadura.

“Com a crise e a diminuição dos shows, senti a necessidade de criar um projeto paralelo, o Cassiano Alves, que graças a Deus tomou uma ótima proporção e chamou a atenção, tanto do público como de investidores e parcerias”, diz.

Atualmente, o músico gravou o primeiro clipe “Como você faz falta” (música de trabalho), pela gravadora 3Sons, de Mato Grosso do Sul, que será lançada em todas as plataformas digitais, e “João de Barro” (versão cover), que está sendo tocada em rádios da cidade e no You tube. Para conhecer um pouco mais do trabalho do cantor, é segui-lo no Instagram : Cassianoalvesoficial