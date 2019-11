Consolidado como um festival de ações formativas, o Sesc Movimenta leva a diversas unidades da instituição no Estado rodas de conversa, oficinas, intervenções e apresentações artísticas para todas as idades. No Norte de Minas, o projeto será realizado no Sesc Montes Claros (Rua Viúva Francisco Ribeiro, 200, Centro), de 5 a 7 de dezembro. A programação é gratuita.

Ao todo, são 80 atividades, nas linguagens de música, artes visuais, audiovisual, dança, teatro, circo, literatura e biblioteca. A iniciativa, que está em seu segundo ano, possibilita o encontro entre artistas, educadores e cidadãos, proporcionando momentos de interação, vivência, diálogos e troca de práticas e conhecimentos, em um processo de formação compartilhado.



CURSOS

Estão abertas as inscrições para os Cursos de Artes e Cultura (Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Música e Teatro) e Escola de Esportes (Futsal, Iniciação Esportiva, Judô, Natação e Vôlei) em todo o Estado, com possibilidades para todas as idades.

As vagas são voltadas, prioritariamente, para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, com renda mensal bruta de até três salários mínimos. As inscrições vão até o dia 10 de janeiro de 2020, em qualquer modalidade oferecida.